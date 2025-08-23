CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Portivechju - Core in Fronte occupe la BNP pour dénoncer la politique des banques en Corse 23/08/2025 Série d’interventions pour les sauveteurs en mer de Propriano 23/08/2025 Benoît Tavenot (SC Bastia) : « Il faut vite trouver les leviers pour démarrer notre saison » 23/08/2025 Trafic de stupéfiants à Ajaccio : Un homme en garde à vue  s'évade lors de son transfert vers l'hôpital de Nice 23/08/2025

Ajaccio : une paillote fermée administrativement


La rédaction avec l'AFP le Samedi 23 Août 2025 à 08:26

La paillote "Kos Beach Club" à Ajaccio a été fermée administrativement vendredi "pour 15 jours" suite notamment à une agression début août de touristes italiens par la sécurité de l'établissement, ont indiqué un arrêté préfectoral ainsi que l'établissement.



Un arrêté préfectoral a ordonné la fermeture administrative de l'établissement
Un arrêté préfectoral a ordonné la fermeture administrative de l'établissement
"Suite à un arrêté préfectoral, le Kos ferme ses portes jusqu'au 5 septembre", a écrit l'établissement très couru de la jeunesse ajaccienne dans une story sur sa page Facebook.
Le 10 août, la police a été appelée pour intervenir sur "une agression avec vol de téléphone", qui a visé "six personnes de nationalité italienne dont deux portaient des traces de coups ou des blessures au visage", précise l'arrêté préfectoral, qui fait état de "visage tuméfié" ou de "plaie saignante au menton".
Ces personnes, qui ont "porté plainte", indiquaient avoir reçu "des coups de poing, de tête et de pieds" par "deux personnels du Kos, membres de la sécurité", des blessures qui ont donné lieu à "une interruption temporaire de travail d'un jour" pour deux des blessés, selon le document administratif.
Évoquant "une précédente altercation entre le personnel assurant la sécurité et des clients" fin juin et plusieurs "avertissements pour nuisance sonore", l'arrêté a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement pour 15 jours.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos