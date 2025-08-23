Ajaccio : une paillote fermée administrativement

"Suite à un arrêté préfectoral, le Kos ferme ses portes jusqu'au 5 septembre", a écrit l'établissement très couru de la jeunesse ajaccienne dans une story sur sa page Facebook.

Le 10 août, la police a été appelée pour intervenir sur "une agression avec vol de téléphone", qui a visé "six personnes de nationalité italienne dont deux portaient des traces de coups ou des blessures au visage", précise l'arrêté préfectoral, qui fait état de "visage tuméfié" ou de "plaie saignante au menton".

Ces personnes, qui ont "porté plainte", indiquaient avoir reçu "des coups de poing, de tête et de pieds" par "deux personnels du Kos, membres de la sécurité", des blessures qui ont donné lieu à "une interruption temporaire de travail d'un jour" pour deux des blessés, selon le document administratif.

Évoquant "une précédente altercation entre le personnel assurant la sécurité et des clients" fin juin et plusieurs "avertissements pour nuisance sonore", l'arrêté a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement pour 15 jours.