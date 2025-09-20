CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Rallye Corte-centre Corse - Mariani en moderne, et Valliccioni en VHC, mènent le bal 20/09/2025 Ajaccio : une nouvelle mine anti-chars découverte sur la plage de Petit Capo, la plage interdite d’accès 20/09/2025 Handball N2 - Corte arrache le nul à Antibes (31-31) 20/09/2025 Benoît Tavenot après la défaite à Montpellier « Il faut être prêt à affronter "Furiani" » 20/09/2025

Ajaccio : une nouvelle mine anti-chars découverte sur la plage de Petit Capo, la plage interdite d’accès


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 20 Septembre 2025 à 19:29

Un riverain du Petit Capo a découvert ce samedi 20 septembre, en fin d’après-midi, une nouvelle mine anti-chars datant de la Seconde Guerre Mondiale, à seulement deux mètres du rivage. Immédiatement, les services de la Ville d'Ajaccio ainsi que la police municipale sont intervenus pour mettre la zone en sécurité. L'accès à la plage de Sevani est désormais interdit. Prévenue par les services de la Ville, la Préfecture maritime de Méditerranée devrait envoyer une équipe de plongeurs ce dimanche voire lundi pour procéder à une opération de déminage. Une mine avait déjà été découverte le 5 août dernier en bord de plage. Plus d'infos à venir.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos