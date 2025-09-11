Ajaccio : une journée pour découvrir le tissu associatif local

CorseNetInfos
le Jeudi 11 Septembre 2025

Samedi 13 septembre 2025, de 10h à 18h30, le Théâtre de Verdure du Casone accueillera la première édition d’Associ in Festa.



Cet événement mettra en lumière la diversité et le dynamisme des associations ajacciennes. Structures sociales, humanitaires, culturelles, sportives, artistiques ou éducatives présenteront leurs activités au public à travers des stands, animations et démonstrations.
Les visiteurs pourront s’informer sur les actions proposées, inscrire leurs enfants, ou eux-mêmes, à différentes activités, mais aussi s’engager dans une démarche de bénévolat.
L’objectif affiché : offrir une vitrine ouverte à toutes les formes d’engagement et favoriser les échanges entre associations et habitants, dans un cadre festif et convivial.




