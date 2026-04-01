Ajaccio : un bateau en partance pour rejoindre la flottille internationale pour Gaza

La LDH sera présente samedi 25 avril à 10h aux côtés des militantes et militants engagés dans l'organisation du départ d'Ajaccio d'un bateau qui rejoindra la flottille internationale pour Gaza.

Elle y sera en solidarité avec toutes les populations civiles victimes du conflit au Proche-Orient, dont les populations de Gaza et de Cisjordanie, pour le respect du droit international et du droit humanitaire, pour une paix juste et durable au Proche Orient.

Depuis des décennies, le peuple palestinien voit ses territoires occupés et endure un régime de violences et de colonisation contraire au droit international. Désormais, il subit une tentative d’effacement de la part du gouvernement israélien dont le génocide à Gaza est l’épisode le plus insupportable.

Le cessez-le-feu à Gaza instauré le 10 octobre 2025 est régulièrement mis à mal par des attaques israéliennes et l’aide humanitaire toujours empêchée d’accéder à Gaza.

Rappelons que les médias et les ONG de défense des droits humains israéliennes, palestiniennes et internationales ne peuvent accéder librement aux territoires palestiniens, en particulier à Gaza. Les ONG Al-Haq, Le Centre palestinien pour les droits de l’homme et Al-Mezan, membres de la Fédération internationale des droits humains au côté de la ligue des droits de l’homme ont notamment été sanctionnés par les Etats-Unis en novembre 2025 pour leur coopération avec la Cour Pénale Internationale dans ses enquêtes sur les crimes commis par Israël dans les territoires palestiniens. La France a rejeté par deux fois la demande de visa du directeur d’Al-Haq qui était attendu devant le comité des droits de l’homme du Parlement européen.

À l’heure où l’ordre international est bafoué de façon répétée et revendiquée par les dirigeants de plusieurs Etats, plus que jamais le respect du droit international doit être une boussole pour la résolution de tous les conflits.