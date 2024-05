Ajaccio : le "mois de l'archéologie" met en lumière le patrimoine romain de la Corse

Diverses conférences et expositions sont également organisées. Une conférence sur "La Marana dans l’Antiquité", animée par Emmanuel Lanoe, archéologue de l'INRAP, offre un état des connaissances sur une colonie romaine en Corse. Deux expositions intitulées "Tous Romains" et "Les étapes de l’archéologie préventive" présentent les recherches archéologiques et les métiers liés à ce domaine. De plus, les médiathèques offrent des expériences immersives, telles que l'exploration des ruines de Pompéi en réalité virtuelle et des animations Archéo 3D sur tablette. Des séances de ciné-club sur les thèmes "La figure de l’archéologue au cinéma" et "Quand l’antiquité fait son cinéma" sont organisées pour les adultes et les jeunes. « On veut faire ressortir que les archéologues sont de grands aventuriers et des passionnés », confie l’adjointe au maire.Pour finir, le 25 mai, en partenariat avec l’OEC, une journée spéciale sur "La trilogie méditerranéenne : "Le blé, l’olivier et la vigne" sera organisée. « On fait un parcours en Sicile, Chypre, Majorque pour montrer cette identité méditerranéenne dans l’agriculture », explique Simone Guerrini. « On sort un peu de l’île pour replacer notre territoire dans le monde méditerranéen, parce que Rome n’a pas été qu'en Corse ». Une exposition et des rencontres avec des spécialistes, ainsi qu'un atelier pour les enfants sur "La vigne corse", auront lieu.Le programme de l’évènement à retrouver ici