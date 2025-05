Ajaccio : la ministre du Tourisme entame une visite de deux jours en Corse

Accompagnée de Laurent Marcangeli, la ministre a poursuivi sa visite à l’Office de tourisme du Pays d’Ajaccio, où elle a été guidée par sa présidente, Christelle Combette. Devant les équipes et les élus présents, Nathalie Delattre a livré un message de mobilisation pour le secteur : « Le tourisme se porte bien en France, les chiffres sont positifs, mais des défis sont présents. Nous devons faire preuve d’agressivité commerciale. Nous devons mettre en avant nos atouts. » Soulignant que « cela faisait 17 ans que la France n’avait pas eu de ministère dédié au tourisme », elle a rappelé que l’ambition du gouvernement est de « rester un des pays les plus visités du monde en entretenant un tourisme durable et inclusif. » Évoquant la loi dite « Le Mœn », récemment adoptée pour mieux encadrer l’usage des meublés touristiques, elle a estimé que « le tourisme est d’autant plus accepté s’il n’y a plus de conflit d’usage », assurant que « des effets se feront sentir dans les mois à venir. »