Ajaccio : la médiathèque des Cannes et le cinéma Ellipse accueille la 4ème édition du festival Les Mycéliales

MÉDIATHÈQUE DES CANNES



Du 31 janvier au 14 février aux heures d’ouverture au public : Exposition « Le monde d’après »

Le jour fatal est arrivé, le monde a changé…. Mais pas de panique le cinéma, la littérature, les jeux vidéo peuvent nous guider à affronter le monde d’après !!





Samedi 31 janvier : Les Ateliers survivalistes



A partir de 10h00

Préparer et expliquer le principe des carnets de survie avec Antonia

- Avec la Société de mycologie de Corse : reconnaitre les champignons et plantes comestibles

- avec la Protection civile : apprendre les gestes de premier secours

- avec le Comité Régional des Pêches Maritimes et Elevages Marins de Corse (CRPMEM Corse) et Brigades Bleues : entretien et échange avec 2 pêcheurs, réalisation de nasse, noeuds, pièges et astuces pour pêcher et se nourrir

- Gestion ressources : Mini expo et vidéos sur l'eau



14h00-16h00 : avec Horizon Astronomie Alexis Giacomoni :

Projection avec l'atelier sur les constellations (les reconnaître pour s'orienter. Suivre les jalons du ciel, retrouver les points cardinaux, etc.). Augmenter le sujet avec les instruments de navigation (octan, sextan, etc).

L'atelier manuel est la confection d'une carte du ciel mobile que les participants devront remplir et monter avec mon aide (reconnaître et tracer les constellations principales) et qui est utilisable toute l'année.

Et toujours Les Brigades Bleues et autres partenaires présents





Mercredi 04 février : Projection Mycéliades



10h30-12h00 Projection Animé Jeunesse

Bien avant l’apparition de l’homme sur la Terre vivait une paisible race de dinosaures végétariens et pacifiques, les « mangeurs de feuilles ». Mais quand la sécheresse ne les contraignait pas à l’exode, les terribles « dents tranchantes », une espèce de dinosaures carnivores, les attaquaient. Un seul espoir pour sauvegarder la race, rejoindre la vallée des merveilles, où la verdure est abondante. C’est là que commence l’histoire de Petit-Pied, un dinosaure appartenant à la famille des « longs cous » et séparé de ses parents, suite à un séisme.

Tout public- A partir de 5 ans



14h30-16h30 Projection Science-Fiction Adulte

Film de science-fiction postapocalyptique américain, sorti en 2013, inspiré d’un comics et hommage aux films de science-fiction des années 1970.



Inspiration et hommage au roman Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley sans en être une copie conforme, reprenant les thèmes de base dont l'ectogenèse, le conditionnement opérant, la boîte de Skinner et le clonage humain.

Tout public





Samedi 07 février : Journée Jeux



10h00-12h00 : Avec l’association Ludi K : Jeux vidéo et de plateaux avec « Zombicide » et autres en mode survie, et Jeux vidéo post Apocalyptique en VR!



14h00-16h00 : Escape Game par Cédric et Antonia

Morse, mots codés, survivalisme, pièges…rien ne vous sera épargné pour survivre à l’apocalypse ! Les survivants devront résoudre des énigmes pour s’en sortir !





Mercredi 11 février : Journée Jeunesse



10h30 : PLOP Pour les petits de 4 à 6 ans

Conte ludique et éducatif « Plop et le voyage de la pluie et du beau temps » visant à sensibiliser les élèves aux risques climatiques et à la gestion durable de l’eau.

Ce conte illustré fait partie d’une malle pédagogique et est associé à un jeu de l’oie, décliné sous forme de jeu de table ou en jeu à taille humaine.



14h30-16h30 : Projection Animation Jeunesse Mycéliades

Film d'animation aventure initiatique magnifique, drôle et poignant. L’animation en stop motion est absolument remarquable, et la mise en scène comme toujours millimétrée. Il a d'ailleurs reçu l'Ours d'argent du meilleur réalisateur.

Mais ce n'est pas qu’un film d'animation, c’est un hommage au meilleur ami de l’homme, qui se retrouve ici rejeté à cause d’une culture de la peur mise en place par un maire machiavélique aux allures de dictateur.

C’est aussi un hommage à la culture nippone et notamment à son cinéma, tout en se voulant critique sur la gestion des crises sanitaires actuelles. Il foisonne de pistes de réflexions et propose un discours terriblement intelligent sur les dangers qui nous guettent.

Tout public - A partir de 10 ans





Samedi 14 février : Rétrospective des Mycéliades



10h30-12h00 Projection Science-Fiction Adulte

Film d'anticipation australien de 1979.

La structure narrative est fondée sur le style western, se déroulant dans une société violente où la criminalité est en forte augmentation et où le chaos se répand dans un futur proche en plein effondrement sociétal. Le film est également une histoire d'amour et de vengeance. Il est devenu le plus gros succès financier pour un film australien.



13H30 : Quizz cinéma autour des films de la Résilience Humaine par Antonia (quizz en 3 parties – questions, blind test- et photos, sur les divers films, séries, animés dans le thème de cette année)



15h00 : Avec l’expérience des samedis précédents, des films/séries vus, livres lus …. Un « Partage du carnet de survie » en mode collaboratif ayant noté au fur et à mesure des différentes animations

Après une mise en page par Cédric et une illustration de dessins, de schémas, de photos de l’expérience, des témoignages, retours des intervenants…. Il sera édité en interne et offert aux participants.

Il sera transmis à toutes les médiathèques du réseau, et envoyés symboliquement à l’équipe des Mycéliades.









AU CINÉMA ELLIPSE



Samedi 31 janvier : « Snowpiercer - le Transperceneige » VOSTFR à 18h30



Dimanche 1er février : « Take Shelter » VOSTFR à 16h00



Samedi 7 février : « Les fils de l’homme » VOSTFR à 18h30



Dimanche 8 février : « Soleil Vert » VOSTFR à 16h00



Samedi 14 février : « Les enfants de la mer » VF 18h30



Dimanche 15 février : « Nausicaä de la vallée du vent » VF 16h00