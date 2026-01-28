U tempu in Corsica
Un temps bien pluvieux ou neigeux à basse altitude s'attarde jusqu'à la mi-journée sur l'île. Dans l'après-midi, un temps couvert traîne encore sur le relief. Le vent d'Ouest souffle fort avec des rafales de plus de 100 km/h sur le relief et les extrémités de l'île en vigilance jaune pour "pluie-inondation" et 'vague submersion". Les températures maximales se situent entre 5 et 13 degrés.
