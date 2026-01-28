Corte : Une soirée dédiée à l’émergence musicale insulaire

Le Rézo, association créée en 2008, est constituée de plusieurs structures culturelles insulaires réparties sur tout le territoire qui ont décidé de mutualiser leurs moyens pour soutenir la création musicale dans toute sa diversité. Soutenu par la Collectivité de Corse, la Ville de Bastia et la Ville d'Ajaccio, le Rézo accompagne les projets musicaux des artistes, amateurs ou professionnels, dès les premiers instants de la création jusqu'à leur réalisation, sur scène, sur disque ou en vidéo.
Cette année encore et pour la 4e année consécutive, l'association s’associe au Centre Culturel Universitaire de Corte pour organiser une soirée dédiée à l’émergence musicale insulaire, soirée ouverte à tous.
A cet effet Le Rezo lance un appel à candidature à tous les chanteurs, groupes et musiciens insulaires qui créent leur propre musique. La date limite d’inscription* est fixée au 6 février 2026.
Au programme de la soirée du 5 mars, 3 groupes ou artistes sélectionnés suite à cet appel à candidature pour monter sur scène et partager, parfois pour la première fois, leurs compositions avec le public cortenais. Ce plateau est aussi ouvert aux premières scènes et constitue un moyen de repérage pour l’association.
Pour candidater : https://form.jotform.com/251754717628365
