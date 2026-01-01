Municipales 2026 : le fil de la campagne

cc. c
« Avanza Inseme per Venacu »
Autour de Jean-Félix Chiesa, 14 femmes et hommes ont décidé de s’engager pour porter un projet pour le village de Venacu. Des femmes et des hommes qui veulent faire avancer le territoire, lui redonner une dynamique afin que Venacu retrouve la place qui lui revient dans le Centre Corse. L’équipe candidate à ces élections municipales est pluridisciplinaire, intergénérationnelle, et représente l’ensemble du village et ses hameaux. Elle s’engage à associer les Venacaises et Venacais aux prises de décisions pour œuvrer dans l’intérêt général de la commune, dans une totale transparence.
Plusieurs points structurent le projet de la liste nommée Avanzà inseme per Venacu : la préservation, restauration et valorisation du patrimoine rural, bâti et naturel ; la modernisation des équipements et l’amélioration du cadre de vie des habitants ; le développement d’une politique de logement pour le village ; l’investissement pour l’avenir de nos enfants et de notre jeunesse et le renforcement du lien social conjugué à la vie associative ; enfin, le renforcement du lien entre la municipalité et ses concitoyens, et les acteurs institutionnels.
Ces points seront détaillés à travers le programme que les candidats auront plaisir à partager par le biais de rencontres avec les habitants dans les semaines à venir.
Enfin, une réunion publique sera organisée le samedi 7 mars, pour détailler ce projet et échanger avec la population.
La liste des candidats
Jean-Félix CHIESA - 55 ans - Cadre - Office de l’Environnement de la Corse
Stella ANTOINE - 43 ans - Chargée de clientèle - La Banque Postale
Jean-Baptiste ZANI - 71 ans - Agent retraité - CROUS de Corse
Marie-Louise CLEMENT - 77 ans - Présidente - IFRTS Corse
Antoine Toussaint SALLEI - 65 ans - Monteur électricien retraité
Francesca FANTI - 33 ans - Ingénieur d’études - Università di Corsica
Thomas PAUDOIE - 35 ans – Enseignant - Lycée P. Paoli Corti
Marie-Laure CORTEGGIANI - 68 ans - Commerçante retraitée
Thierry MARTINI - 65 ans - Carrossier peintre retraité
Isabelle NERI - 69 ans - Enseignante retraitée - Lycée P. Paoli Corti
Edouard BESLOT - 36 ans - Fonctionnaire
Alexandra SCHMIDT - 50 ans - Responsable organisation et environnement de travail -
La Poste
Anthony PINASCO - 36 ans - Chargé de clientèle - AXA France
Audrey TABARRACCI - 45 ans - Adjointe administrative - Università di Corsica
Philippe PERGOLA - 72 ans - Professeur émérite ; Directeur de recherche émérite - CNRS
Université de Nice-Côte d’Azur ; Ancien recteur de l’Institut Pontifical d’Archéologie
Chrétienne (Vatican) ;
Plusieurs points structurent le projet de la liste nommée Avanzà inseme per Venacu : la préservation, restauration et valorisation du patrimoine rural, bâti et naturel ; la modernisation des équipements et l’amélioration du cadre de vie des habitants ; le développement d’une politique de logement pour le village ; l’investissement pour l’avenir de nos enfants et de notre jeunesse et le renforcement du lien social conjugué à la vie associative ; enfin, le renforcement du lien entre la municipalité et ses concitoyens, et les acteurs institutionnels.
Ces points seront détaillés à travers le programme que les candidats auront plaisir à partager par le biais de rencontres avec les habitants dans les semaines à venir.
Enfin, une réunion publique sera organisée le samedi 7 mars, pour détailler ce projet et échanger avec la population.
La liste des candidats
Jean-Félix CHIESA - 55 ans - Cadre - Office de l’Environnement de la Corse
Stella ANTOINE - 43 ans - Chargée de clientèle - La Banque Postale
Jean-Baptiste ZANI - 71 ans - Agent retraité - CROUS de Corse
Marie-Louise CLEMENT - 77 ans - Présidente - IFRTS Corse
Antoine Toussaint SALLEI - 65 ans - Monteur électricien retraité
Francesca FANTI - 33 ans - Ingénieur d’études - Università di Corsica
Thomas PAUDOIE - 35 ans – Enseignant - Lycée P. Paoli Corti
Marie-Laure CORTEGGIANI - 68 ans - Commerçante retraitée
Thierry MARTINI - 65 ans - Carrossier peintre retraité
Isabelle NERI - 69 ans - Enseignante retraitée - Lycée P. Paoli Corti
Edouard BESLOT - 36 ans - Fonctionnaire
Alexandra SCHMIDT - 50 ans - Responsable organisation et environnement de travail -
La Poste
Anthony PINASCO - 36 ans - Chargé de clientèle - AXA France
Audrey TABARRACCI - 45 ans - Adjointe administrative - Università di Corsica
Philippe PERGOLA - 72 ans - Professeur émérite ; Directeur de recherche émérite - CNRS
Université de Nice-Côte d’Azur ; Ancien recteur de l’Institut Pontifical d’Archéologie
Chrétienne (Vatican) ;
Uniti : conversation publique
Dans le cadre de la campagne municipale, la liste Uniti organise une conversation publique consacrée à l’identité de notre ville : Qu’est-ce qui définit l’identité bastiaise ? Quelle est sa place au XXIᵉ siècle ?Bastia est une ville de caractère, d’histoire et de culture. Son identité ne se résume ni à un héritage figé, ni à un avenir tracé. Elle se construit, se transforme et se transmet.
À l’heure des grandes mutations sociales, culturelles et urbaines, Uniti propose un temps d’échange ouvert, animé par un modérateur avec la participation de plusieurs personnalités de monde culturel, économique, sportif et social, pour réfléchir ensemble à ce que signifie être Bastiais aujourd’hui — et demain.
C’est un moment de dialogue libre et respectueux, ouvert à tous.
Entrée libre – participation du public encouragée
Mercredi 28 janvier à 18h30 – Cinéma Le studio
Présentation de la liste "San Martinu di Lota"
La présentation de la liste « San Martinu di Lota » conduite par Marie-Hélène Padovani pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains aura lieu le dimanche 1er février à 11 heures à la Salle des fêtes de Pietranera.
Stéphane Sbraggia présente la liste Forza Aiacciu ! ce jeudi 29 janvier au Palais des Congrès
Stéphane Sbraggia, candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains à Ajaccio, présentera sa liste Forza Aiacciu ! ce jeudi 29 janvier, à 18h30, dans l’auditorium du Palais des Congrès.
Ce rendez-vous sera l’occasion pour Stéphane Sbraggia de présenter les femmes et les hommes qui l’accompagnent et avec lesquels il a choisi de porter le projet Ajaccio 2026-2032.
Ce rendez-vous sera l’occasion pour Stéphane Sbraggia de présenter les femmes et les hommes qui l’accompagnent et avec lesquels il a choisi de porter le projet Ajaccio 2026-2032.
-
En Haute-Corse, un colloque pour mieux accompagner la vie affective et sexuelle
-
Municipales. Stéphane Sbraggia, « fier du travail accompli » trace sa vision de l’Ajaccio de demain
-
En Corse, les agents de l'Etat formés pour mener le combat contre "la mafia"
-
Crise économique - "Uniti pa l’avenne" appelle à une action urgente
-
Municipales : L’union de la famille nationaliste est-elle possible à Corte ?