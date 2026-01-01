Municipales 2026 : le fil de la campagne

Autour de Jean-Félix Chiesa, 14 femmes et hommes ont décidé de s’engager pour porter un projet pour le village de Venacu. Des femmes et des hommes qui veulent faire avancer le territoire, lui redonner une dynamique afin que Venacu retrouve la place qui lui revient dans le Centre Corse. L’équipe candidate à ces élections municipales est pluridisciplinaire, intergénérationnelle, et représente l’ensemble du village et ses hameaux. Elle s’engage à associer les Venacaises et Venacais aux prises de décisions pour œuvrer dans l’intérêt général de la commune, dans une totale transparence.

Plusieurs points structurent le projet de la liste nommée Avanzà inseme per Venacu : la préservation, restauration et valorisation du patrimoine rural, bâti et naturel ; la modernisation des équipements et l’amélioration du cadre de vie des habitants ; le développement d’une politique de logement pour le village ; l’investissement pour l’avenir de nos enfants et de notre jeunesse et le renforcement du lien social conjugué à la vie associative ; enfin, le renforcement du lien entre la municipalité et ses concitoyens, et les acteurs institutionnels.

Ces points seront détaillés à travers le programme que les candidats auront plaisir à partager par le biais de rencontres avec les habitants dans les semaines à venir.

Enfin, une réunion publique sera organisée le samedi 7 mars, pour détailler ce projet et échanger avec la population.



La liste des candidats



Jean-Félix CHIESA - 55 ans - Cadre - Office de l’Environnement de la Corse

Stella ANTOINE - 43 ans - Chargée de clientèle - La Banque Postale

Jean-Baptiste ZANI - 71 ans - Agent retraité - CROUS de Corse

Marie-Louise CLEMENT - 77 ans - Présidente - IFRTS Corse

Antoine Toussaint SALLEI - 65 ans - Monteur électricien retraité

Francesca FANTI - 33 ans - Ingénieur d’études - Università di Corsica

Thomas PAUDOIE - 35 ans – Enseignant - Lycée P. Paoli Corti

Marie-Laure CORTEGGIANI - 68 ans - Commerçante retraitée

Thierry MARTINI - 65 ans - Carrossier peintre retraité

Isabelle NERI - 69 ans - Enseignante retraitée - Lycée P. Paoli Corti

Edouard BESLOT - 36 ans - Fonctionnaire

Alexandra SCHMIDT - 50 ans - Responsable organisation et environnement de travail -

La Poste

Anthony PINASCO - 36 ans - Chargé de clientèle - AXA France

Audrey TABARRACCI - 45 ans - Adjointe administrative - Università di Corsica

Philippe PERGOLA - 72 ans - Professeur émérite ; Directeur de recherche émérite - CNRS

Université de Nice-Côte d’Azur ; Ancien recteur de l’Institut Pontifical d’Archéologie

Chrétienne (Vatican) ;