Municipales : L’union de la famille nationaliste est-elle possible à Corte ?

Marcel Simeoni, porte-parole cortenais de Femu a Corsica, conduira une liste nationaliste aux prochaines municipales à Corte. Il était deuxième en 2020, derrière la PNC Vanina Borromei qui avait obtenu 5 élus. La question qui se posait depuis quelques mois était de savoir si le duo pourrait à nouveau solliciter les suffrages des électrices et des électeurs cortenais. On se souvient que Jean-Christophe Angelini avait accordé toute sa confiance à Vanina Borromei il y a quelques mois à Corte en précisant qu’elle « disposait du soutien du PNC pour gérer au mieux la situation cortenaise ».

Et selon nos informations, les différentes rencontres entre Marceau Simeoni et Vanina Borromei ont abouti. Femu a Corsica et le PNC feront bien liste commune face à l’union droite-gauche du maire sortant, le Dr Xavier Poli, comme ce fut le cas en 2020.





Mais Marceau Simeoni ne veut pas s’arrêter à cette simple union. Il souhaite, en effet, élargir sa liste à l’ensemble de la famille nationaliste avec donc Nazione et Core in Fronte. Les rencontres et les tractations se poursuivent, mais il semble qu’une, voire plusieurs, grains de sable viennent perturber le bon rouage de la machine. Les militants cortenais de Core in Fronte voient d’un mauvais œil cette union et Paul-Félix Benedetti pourrait être appelé à jouer les médiateurs…

Du côté de Nazione, il se dit qu’une cunsulta extraordinaire devrait définir très rapidement la ligne du parti dans ces élections municipales insulaires. Et pour l’heure le mot d’ordre serait d’attendre.

Les discussions, selon nos informations, ne butent pas sur les places qui seraient attribuées aux représentants de chaque mouvance, puisque chacun serait en position éligible. Le « mal » semble bien plus profond et les discussions buteraient bien sûr sur le fond et donc sur la politique conduite par la majorité territoriale.





Pourtant si l’on regarde de près les chiffres des précédentes élections, une large union de la famille nationaliste serait en mesure de venir jouer les trouble-fêtes dans une élection qui semble acquise à la majorité sortante. Même si chaque élection détient sa vérité et qu’en politique un plus un ne font forcément pas deux, les chiffres apportent un certain éclairage. Ces chiffres qui disent clairement que les électeurs nationalistes ont été près de 1 600 à répartir leurs voix sur les trois candidats présents au deuxième tour des élections territoriales de 2021, contre 1 539 au maire sortant aux municipales de 2020 ! Alors, une union de la famille nationaliste pourrait-elle faire tomber la citadelle de Corte après celles de Bastia et de Porto-Vecchio ? Bien difficile à dire…





Dans tous les cas, les discussions doivent s’accélérer dans les heures qui viennent si les nationalistes veulent partir unis à la bataille car outre la constitution de la liste, il faudra plancher sur un programme pour la ville et il reste peu de temps pour cela puisque les échéances auront lieu dans moins de 50 jours ! Tandis que du côté de la majorité sortante, on est déjà en ordre de bataille depuis longtemps et donc avec un avantage certain pour ces élections…

