Clap de fin pour la bulle rose d’Ajaccio, le Rosaly

Le bar à céréales faisait partie du concept phare du lieu où chaque client pouvait composer son bol. "On vient chercher ici une part de nostalgie" confiait Lola, quelques semaines avant l'annonce de fermeture. En plus du bar et de la ludothèque, Lola voulait aller plus loin en créant une véritable programmation culturelle et sociale avec le jeudi karaoké "dans une ambiance bon enfant" et le dimanche soir cinéma pour terminer la semaine comme à la maison.



Lola a mis un point d’honneur à valoriser les artisanes locales et les causes qui lui tenaient à cœur. "Le Rosaly, c'est un concept qui était en évolution permanente. La base restait la même, bar à céréales et jeux de société et énormément d'événements ponctuels sont venus se greffer", expliquait-elle. Lola a organisé des ateliers créatifs broderie, linogravure, d'écriture...des soirées astro, pyjamas..."L'objectif, c'était de faire découvrir des activités manuelles, une pratique, des artisanes, un projet...".



Le lieu était également entièrement privatisable pour des anniversaires (enfants comme adultes) ou des EVJF.

"Mon objectif était de créer une petite bulle pour rencontrer des gens et créer un lien humain" explique la fondatrice. "L’alliance du goûter et du jeu de société m’a semblé naturelle pour favoriser le lien social. À mes yeux, le goûter est le repas le plus convivial de la journée et le jeu reste le levier de rassemblement par excellence. Ces deux univers se complétaient parfaitement ", racontait encore la jeune femme.