Clap de fin pour la bulle rose d’Ajaccio, le Rosaly

Tout a commencé il y a trois ans. Lola, alors âgée de seulement 21 ans, tombe sous le charme d'un local situé en bord de route à Mezzavia. Ce n’est pas un projet préétabli qui cherche un toit, mais l’inverse : le lieu inspire l’idée. Le nom, Le Rosaly, s’impose comme une évidence, hommage tendre à un jeu d’enfance que la jeune femme partageait avec son grand-père et son frère.
Dès l’ouverture, le ton est donné. Décoration pop, néons vibrants, boules à facettes et canapés profonds... Lola imagine un espace où l'on se sent "comme à la maison".
Le Rosaly restera dans les mémoires pour son ambiance "pop et moderne", rappelant le confort de l'appartement de la série Friends. On y venait pour le bar à céréales avec 30 références et topping, le jeu avec une ludothèque de près de 200 jeux de société, les ateliers pour mettre en avant les créateurs et les soirées à thème.
Dès l’ouverture, le ton est donné. Décoration pop, néons vibrants, boules à facettes et canapés profonds... Lola imagine un espace où l'on se sent "comme à la maison".
Le Rosaly restera dans les mémoires pour son ambiance "pop et moderne", rappelant le confort de l'appartement de la série Friends. On y venait pour le bar à céréales avec 30 références et topping, le jeu avec une ludothèque de près de 200 jeux de société, les ateliers pour mettre en avant les créateurs et les soirées à thème.
Plus qu’un bar à céréales, un levier social
Le bar à céréales faisait partie du concept phare du lieu où chaque client pouvait composer son bol. "On vient chercher ici une part de nostalgie" confiait Lola, quelques semaines avant l'annonce de fermeture. En plus du bar et de la ludothèque, Lola voulait aller plus loin en créant une véritable programmation culturelle et sociale avec le jeudi karaoké "dans une ambiance bon enfant" et le dimanche soir cinéma pour terminer la semaine comme à la maison.
Lola a mis un point d’honneur à valoriser les artisanes locales et les causes qui lui tenaient à cœur. "Le Rosaly, c'est un concept qui était en évolution permanente. La base restait la même, bar à céréales et jeux de société et énormément d'événements ponctuels sont venus se greffer", expliquait-elle. Lola a organisé des ateliers créatifs broderie, linogravure, d'écriture...des soirées astro, pyjamas..."L'objectif, c'était de faire découvrir des activités manuelles, une pratique, des artisanes, un projet...".
Le lieu était également entièrement privatisable pour des anniversaires (enfants comme adultes) ou des EVJF.
"Mon objectif était de créer une petite bulle pour rencontrer des gens et créer un lien humain" explique la fondatrice. "L’alliance du goûter et du jeu de société m’a semblé naturelle pour favoriser le lien social. À mes yeux, le goûter est le repas le plus convivial de la journée et le jeu reste le levier de rassemblement par excellence. Ces deux univers se complétaient parfaitement ", racontait encore la jeune femme.
Lola a mis un point d’honneur à valoriser les artisanes locales et les causes qui lui tenaient à cœur. "Le Rosaly, c'est un concept qui était en évolution permanente. La base restait la même, bar à céréales et jeux de société et énormément d'événements ponctuels sont venus se greffer", expliquait-elle. Lola a organisé des ateliers créatifs broderie, linogravure, d'écriture...des soirées astro, pyjamas..."L'objectif, c'était de faire découvrir des activités manuelles, une pratique, des artisanes, un projet...".
Le lieu était également entièrement privatisable pour des anniversaires (enfants comme adultes) ou des EVJF.
"Mon objectif était de créer une petite bulle pour rencontrer des gens et créer un lien humain" explique la fondatrice. "L’alliance du goûter et du jeu de société m’a semblé naturelle pour favoriser le lien social. À mes yeux, le goûter est le repas le plus convivial de la journée et le jeu reste le levier de rassemblement par excellence. Ces deux univers se complétaient parfaitement ", racontait encore la jeune femme.
Une fermeture avec le sentiment du devoir accompli
Aujourd'hui, alors que l'heure du bilan a sonné, la jeune femme peut être fière : sa mission est accomplie. Elle a réussi à transformer un établissement commercial en un levier de lien social, refuge de bienveillance, où les inconnus sont devenus des habitués, et les habitués, des amis.
C’est via les réseaux sociaux que la fondatrice a annoncé la nouvelle avec émotion : "J'ai pris la décision difficile de fermer définitivement le Rosaly." Si cette page qui se tourne est un coup dur pour la communauté, elle est vécue par Lola comme la décision "la plus juste".
Dans un message empreint de gratitude, la fondatrice du Rosaly rappelle que si elle a mis tout son cœur dans ce projet, ce sont les clients qui l'ont fait vibrer au quotidien. Des jeudis karaoké "bon enfant" aux dimanches soir cinéma, le Rosaly aura été, jusqu'au bout, cette petite bulle de douceur capable de faire oublier les soucis du quotidien.
C’est via les réseaux sociaux que la fondatrice a annoncé la nouvelle avec émotion : "J'ai pris la décision difficile de fermer définitivement le Rosaly." Si cette page qui se tourne est un coup dur pour la communauté, elle est vécue par Lola comme la décision "la plus juste".
Dans un message empreint de gratitude, la fondatrice du Rosaly rappelle que si elle a mis tout son cœur dans ce projet, ce sont les clients qui l'ont fait vibrer au quotidien. Des jeudis karaoké "bon enfant" aux dimanches soir cinéma, le Rosaly aura été, jusqu'au bout, cette petite bulle de douceur capable de faire oublier les soucis du quotidien.
-
Municipales 2026 : le fil de la campagne
-
En Haute-Corse, un colloque pour mieux accompagner la vie affective et sexuelle
-
Municipales. Stéphane Sbraggia, « fier du travail accompli » trace sa vision de l’Ajaccio de demain
-
En Corse, les agents de l'Etat formés pour mener le combat contre "la mafia"
-
Crise économique - "Uniti pa l’avenne" appelle à une action urgente