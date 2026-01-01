Municipales. Stéphane Sbraggia, « fier du travail accompli » trace sa vision de l’Ajaccio de demain

Beaucoup de réalisations structurantes s’achèvent : Conservatoire, Parc Berthault, la place du Diamant bientôt. Il reste encore des gros chantiers à finaliser : Citadelle, Finosello, Miséricorde… Quels nouveaux projets voulez-vous présenter aux Ajacciens pour la mandature 2026–2032 ?

Il y a d’abord les sujets structurants liés aux nouveaux quartiers, avec des équipements : sur la Miséricorde, on va créer un pôle sportif et une médiathèque, notamment. Sur Mezzavia, nous souhaitons créer un nouveau groupe scolaire, dans une zone en mutation, avec un collège à proximité. On voit une centralité se dessiner, et il faut des équipements à la hauteur des besoins. Sur les Millelli, nous voulons créer un parc patrimonial dans un endroit de la Ville qui en manquait et un sujet cher aux Ajacciens. Déjà fréquenté spontanément, il aura pour vocation d'être reconnecté au récit patrimonial de la ville. L’objectif est de le rendre accessible, notamment pour les personnes à mobilité réduite, de l’aménager harmonieusement, et d’en faire un lieu de promenade et de détente. Sur la partie ouest, nous réfléchissons à la création d'un pôle santé du côté de Berthault, pour répondre à un déséquilibre de l’offre : le nouvel hôpital a entraîné une bascule vers l’est, et il faut remailler l’offre de proximité à l’ouest, sans parler d’un hôpital ou d’une clinique, mais d’un point santé regroupant des professionnels. L’idée globale, c’est de “bouger les pièces du puzzle” pour remailler les équipements publics et rééquilibrer l’offre sur l’ensemble de la ville.



Vous allez présenter votre liste ce jeudi soir au Palais des Congrès. On parle de l’arrivée de nombreux jeunes, notamment issus d’Ajaccio Le Mouvement …

Ce n’est pas un “truc” consistant à dire qu’on va faire monter des jeunes. C’est un troisième mandat : des gens ont travaillé autour de l’exécutif municipal, et ont envie de s’investir. Quand ces énergies s’expriment, on ne peut pas être sourd. Dans la composition de la liste, il fallait à la fois conserver des piliers, porteurs de l’expérience et de la continuité — indispensable pour poursuivre des travaux importants — et intégrer des énergies nouvelles, y compris des personnes de la société civile, parfois sans expérience politique, mais avec une réelle envie de participer. La jeunesse, à elle seule, ne suffit pas : ce qui compte, c’est l’envie de travailler, et la capacité à s’inscrire dans un projet collectif. Au final, nous allons présenter une liste renouvelée à un peu plus de 50%, par rapport à la dernière mandature.



Selon nos informations, Stéphane Vannucci, frappé de 5 ans d’inéligibilité en première instance est en 7e position sur votre liste et donc éligible à un poste d'adjoint. Le jugement en appel a été mis en délibéré au 25 mars prochain, soit trois jours après le 2e tour des élections municipales. Vous lui maintenez votre confiance ?

Oui. Je ne suis pas juge. Une réquisition n’est pas un jugement, et il existe des voies de recours. Je ne vais pas calquer ma confiance sur des ennuis judiciaires : sinon je serais juge avant le juge. J’ai discuté avec lui, d’abord sur le plan humain, puis sur sa capacité à poursuivre son engagement. Il m’a confirmé sa volonté et son énergie : j’ai considéré qu’il avait toute sa place.



Vous avez vous-même été mis en cause dans plusieurs enquêtes. L’une d’elle vient d’être classée sans suite. Les autres pourraient suivre le même chemin. C’est un soulagement ?

J'ai accueilli cette décision avec satisfaction, mais sans étonnement. J'ai, dès le départ, fait le choix de la transparence, de la disponibilité totale et du respect absolu de l’autorité judiciaire, car je suis convaincu que le temps du droit doit toujours prévaloir sur celui du soupçon. Dans un contexte où la mise en cause précède trop souvent l’examen des faits, je rappelle par ailleurs qu'il s'agissait d'enquêtes préliminaires.



Si c’était à refaire, qu’est-ce que vous aurez changé dans votre manière d’exercer ce mandat ?

Je suis à l’aise avec ce mandat, parce que je l’ai repris en cours : il y avait une feuille de route, l’objectif était d’accompagner la majorité jusqu’au terme. Et j’ai aussi appris ce que signifie être maire : il faut le vivre pour le comprendre. J’ai fait un travail de proximité important : beaucoup de réunions, beaucoup de terrain, et je connais mieux ma ville. J’ai essayé de faire tout cela le plus sérieusement possible. Je suis fier du travail accompli, parce que nous avons travaillé avec sérieux, avec des femmes et des hommes investis dans des moments parfois compliqués. Et aujourd’hui, la ville présente un compte administratif excédentaire (+6,8 millions d'euros), des indicateurs financiers en amélioration (+7,69 % d'épargne brute), et près de 300 millions d’investissements réalisés sur des projets visibles. Bien sûr, il y a des frustrations : j’aurais aimé aller plus vite, faire plus, avoir davantage de moyens, et être plus entendu par certains partenaires institutionnels. Parce que le projet urbain n’est pas une somme de projets isolés : quand on travaille sur la Citadelle, on travaille aussi sur les espaces publics, la piétonnisation, le Diamant… tout est lié. Et pour aller plus vite, il faut un accompagnement renforcé. Mais, pour le reste, j’ai fait du mieux que je pouvais.