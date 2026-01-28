A màghjina - A Madonna di Bavella
Sous un léger manteau de neige, Notre-Dame de Bavella se dresse au cœur du massif. Entourée de pins et de rochers, elle marque un lieu de recueillement discret, dans l’un des paysages les plus emblématiques de Bavella.. Un lieu de recueillement rude et majestueux, où la foi, la montagne et le temps semblent suspendus, au cœur de l’Alta Rocca
Si, comme Laetitia Da Silva , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.