CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Matthieu Graziani 28/01/2026 Corte – Éboulement impressionnant, la route vers Aléria fermée 28/01/2026 Nanette Maupertuis : « D’ici 2050, la Corse va affronter des bouleversements dont certains sont déjà en marche » 28/01/2026 Ajaccio : la médiathèque des Cannes et le cinéma Ellipse accueille la 4ème édition du festival Les Mycéliales 28/01/2026

A màghjina - A Madonna di Bavella


le Mercredi 28 Janvier 2026 à 07:30

Sous un léger manteau de neige, Notre-Dame de Bavella se dresse au cœur du massif. Entourée de pins et de rochers, elle marque un lieu de recueillement discret, dans l’un des paysages les plus emblématiques de Bavella.. Un lieu de recueillement rude et majestueux, où la foi, la montagne et le temps semblent suspendus, au cœur de l’Alta Rocca
Si, comme Laetitia Da Silva , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos