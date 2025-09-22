Ajaccio : la mairie donne un coup de frais aux écoles

Ainsi, la majorité des travaux qui ont été menés durant les congés de cet été ont concerné l’isolation, l’étanchéité et le confort thermique des bâtiments. Après l’ensemble des écoles maternelles et certains espaces communs d’établissements scolaires, la climatisation a été installée dans les écoles élémentaires Saint-Jean I, l’Empereur, Tino Rossi et Loretto. « Au mois de novembre, c’est l’école Simone Veil qui sera concernée par des opérations d’installation de la climatisation ainsi que probablement une autre école », dévoile le maire en assurant que toutes les écoles de la ville seront dotées de la climatisation à la rentrée 2026. « Cela participe à l’effort que consent la ville sur la gestion immobilière de son parc pour améliorer les conditions d’accueil et de travail de la communauté scolaire », souligne-t-il.



Dans la même ligne, une rénovation des toitures des écoles primaires de l’Empereur et de Tino Rossi a été réalisée. Ce programme se poursuivra cet automne dans les établissements de Pietralba et Mezzavia. Par ailleurs, pour lutter contre les îlots de chaleur, la municipalité s’astreint aussi à reverdir les cours des écoles et a engagé un programme de désimperméabilisation et de végétalisation des cours. Cet été, ce sont les établissements Tino Rossi et l’école maternelle des Jardins de l’Empereur qui ont bénéficié de la création d’îlots de fraîcheur dans lesquels des plantations sont prévues à l’automne. Enfin un autre chantier d’ampleur est prévu dans les écoles avec la rénovation des sanitaires programmée dans une majorité d’établissements. Des travaux qui concerneront principalement les réseaux de plomberie et le remplacement des équipements sanitaires.



De leur côté, les crèches de la ville ne sont pas en reste, la ville y ayant engagé des travaux « dans un souci constant d’amélioration de l’accueil des tout-petits et de mise en conformité avec les nouvelles normes réglementaires ». Pour ce faire, un budget de 114 000 euros a été alloué pour la création de nouvelles cloisons, des travaux de peinture, des améliorations de la plomberie, la pose de volets roulants ou encore la réfection des sols souples. La ville a également investi 176 000 euros pour répondre aux exigences du décret issu de la réforme des modes d’accueil de la petite enfance afin d’installer des protections d’angles pour prévenir les risques de blessures, remplacer les portes et y poser des oculus pour améliorer la visibilité et la sécurité, généraliser le contrôle d’accès pour sécuriser les lieux ou encore effectuer des travaux de peinture complémentaires.

À noter que la crèche « I Pupunelli » va pour sa part subir d’importantes rénovations allant du remplacement des installations de plomberie, à la pose de cloisons ventilées, en passant par des travaux de peinture et d’étanchéité, ou encore le remplacement des sols souples, des revêtements de sols et des murs de cuisine. Un budget spécifique de 330 000 euros a été dégagé pour la structure.



Pour l’année 2025-2026, 3749 enfants sont inscrits en cycle primaire dans les 25 écoles ajacciennes, et 366 bébés sont accueillis dans les 8 crèches municipales.

