Ajaccio : la boutique d’artisans Carré d’Art rouvre au 55 rue Fesch

Depuis le samedi 15 mars 2025, Carré d’Art accueille à nouveau le public, cette fois au 55 rue Fesch, à Ajaccio. Née en 2018 à l’initiative d’un groupe d’artisans d’art regroupés en association, la boutique propose un lieu de vente partagé et tourné vers la création locale. Elle est ouverte du mardi au dimanche, de 10h30 à 19h, et tous les jours durant l’été.



À l’origine du projet, une volonté commune : mutualiser les moyens, partager les charges et permettre à chacun de rester actif dans son atelier tout en assurant une présence en boutique. « Nous avons démarré avec les boutiques éphémères de la M3E et nous souhaitions continuer cette dynamique, explique Magali Isoni, céramiste et présidente de l’association. Le fonctionnement en collectif permet de se relayer, de baisser les coûts, et surtout de garder un lien direct avec le public. »



Dans ce nouvel espace, une quinzaine d’artisans d’art originaires de toute la Corse exposent leurs créations. On y retrouve les céramiques de Magali Isoni (Terra Terre), les jouets et jeux en bois de Vanina Frigosini (Tête de Bois et Fétu de Paille), les chapeaux de Isabelle Istria (Baretta Corsa) ou encore les confections textiles de Claire Durafourd (Petit Maquis). La maroquinerie est représentée par Laetitia Terrone (Lunika Creations), tandis que Christel Tison (Fabielle in casa) présente ses abat-jours et ses découpes de papier. Monique Petreto propose des pièces en tricot et crochet sous le nom de Tricot Tendresse, Christine Ollivier ses broderies de perles, et Saveria Geronimi, une bijouterie éthique avec sa marque Germès. Les linogravures de Rose Cesari (Basgialiscu – Corsican Print Club) côtoient les œuvres calligraphiées d’Odille Pierron, tandis qu’Alice Lenzini(Paiennes) met en avant ses teintures végétales et impressions botaniques.



L’ensemble forme un parcours riche et diversifié, à la fois ancré dans les traditions artisanales et tourné vers une expression contemporaine. Le lieu fonctionne comme une boutique mais aussi comme un espace de dialogue entre artisans et visiteurs. Pour marquer cette réouverture, un apéritif ouvert au public est organisé le samedi 22 mars à partir de 18h. L’occasion de rencontrer les créateurs, d’échanger sur leur démarche et de découvrir leurs nouveautés dans une ambiance conviviale.



Carré d’Art entend ainsi poursuivre sa mission : rendre visible la richesse de l’artisanat insulaire, valoriser le fait main et contribuer, à sa manière, à la redynamisation du centre-ville ajaccien. « Lors de notre première installation il y a trois ans, les Ajacciens nous avaient très bien accueillis. Ils sont sensibles à la présence d’un commerce de proximité qui met en valeur des créations locales », souligne Magali Isoni.