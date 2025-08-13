Ajaccio : la baignade et la pêche interdites sur les plages de l'Ariadne et Marinella

La rédaction le Mercredi 13 Août 2025 à 16:12

La ville a annoncé ce mercredi que suite à des résultats d’analyses non conformes toutes activités de baignade et de pêche sont interdites sur le littoral des plages de l’Ariadne et de Marinella dans la bande des 300 mètres jusqu’à nouvel ordre.