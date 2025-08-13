Ajaccio : la baignade et la pêche interdites sur les plages de l'Ariadne et Marinella

CorseNetInfos
La rédaction le Mercredi 13 Août 2025 à 16:12

La ville a annoncé ce mercredi que suite à des résultats d’analyses non conformes toutes activités de baignade et de pêche sont interdites sur le littoral des plages de l’Ariadne et de Marinella dans la bande des 300 mètres jusqu’à nouvel ordre.



Mauvaise nouvelle pour les baigneurs. Par le biais d'un communiqué, la ville d'Ajaccio a annoncé ce mercredi que les derniers résultats d’analyses se sont révélés non conformes pour les activités de baignade et de pêche sur les plages de l’Ariadne et de Marinella, très fréquentées en ce milieu de mois d'août.

En conséquence, la municipalité a immédiatement pris un arrêté interdisant la baignade et la pêche sur le littoral des deux plages et  "dans la bande des 300 mètres de ce plan d’eau". Un arrêté qui prend effet immédiatement, et qui restera en vigueur "jusqu’à nouvel ordre, en l’attente d’analyses dont les résultats devront être conformes aux seuils attendus".




 





