Ajaccio : la Confrérie Saint Jean-Baptiste offre trois télévisions à l’hôpital Eugénie

La Confrérie Saint Jean-Baptiste poursuit sa mission de charité. Ce jeudi 24 avril à midi, ses membres ont remis trois téléviseurs à l’hôpital Eugénie, lors d'une petite cérémonie. Ces équipements ont été financés grâce aux dons du concert caritatif organisé pendant la Saint Jean-Baptiste 2024. « Nous avons l'habitude, quand on nous le demande, de chanter des messes », explique Sébastien Mariotti, prieur de la confrérie. « L'année dernière, pour les Rameaux, on nous a demandé de chanter la messe à l’hôpital Saint Eugénie. Et à la fin de la messe, pendant l’apéro, on a évoqué le manque de télévisions dans certaines chambres. Nous nous sommes engagés à acheter une télé. Nous avons fait un concert pour financer ce projet et finalement, on a pu en acheter trois. »

Fidèle à l'esprit confraternel, Sébastien Mariotti rappelle : « C’est vraiment dans le rôle des confréries. On fait aussi des concerts pour des œuvres caritatives. C’est notre but : venir en aide aux personnes ou aux établissements en difficulté, mais aussi partager. »



A l'occasion. de cette remise, les membres der la confrérie se sont également souvenus de la visite du pape François à Ajaccio, le 15 décembre dernier. La confrérie avait chanté pour lui au baptistère. « Serrer la main du pape François, c'était quelqu'un proche du peuple. Il a servi son peuple toutes ces années. Sa venue nous a fait chaud au cœur, mais sa disparition nous a fait mal. Sa venue nous a renforcés », confie Sébastien Mariotti.



La confrérie prépare désormais les célébrations de la Saint Jean-Baptiste prévues pour les 23 et 24 juin. « Nous allons organiser la veillée aux feux le 23 juin avant une messe, puis notre fête le 24 », précise le prieur.