Ajaccio : la CGT énergie bloque le site d’Aspretto

Côté revendications, les grévistes réclament une revalorisation des salaires, des minimums de pensions et des niveaux de départs en retraite et une « reconnaissance de la richesse produite par l’ensemble des salariés ». « Tous les travailleurs ont contribué, ces derniers mois et malgré un contexte sanitaire difficile, au maintien du service public de l’électricité et du gaz, et au maintien de l’activité des mines et de l’énergie atomique », souligne la CGT dans un communiqué. « Pourtant, leur reconnaissance, actée au niveau Branche et dans les entreprises, n’est pas à la juste hauteur et ne répond même pas, depuis des années, aux évolutions de l’inflation. » Le syndicat demande donc une ouverture « immédiate » des négociations sur ces sujets.



Les salariés grévistes protestent par ailleurs contre les mesures gouvernementales prises afin de contenir la flambée de l’énergie. Le gouvernement a décidé qu’EDF devra augmenter la part de production d’énergie que l'entreprise doit vendre à bas coût à ses concurrents - l’objectif étant qu’ils répercutent cette aide sur la facture du consommateur. « C’est une perte estimée à huit milliards d’euros pour sauver les entreprises sur le dos des usagers », s’inquiète Yannick Boutry.