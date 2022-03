Ajaccio : conseil municipal éclair

En 2022, Ajaccio fêtera ses 530 ans. Selon les archives, la ville « génoise » nait le 30 avril 1492. Pour cet anniversaire, la ville prévoit « une programmation qualitative pour se replonger dans l’histoire et nos racines », selon le maire Laurent Marcangeli. Du 28 avril au 31 mai, conférences, visites guidées, reconstitutions, concerts et projections célèbreront l’évènement. L’objectif affiché pour la ville est de retrouver « ce qui constitue au fil des siècles le creuset de l’esprit ajaccien, son art de vivre, son identité patrimoniale et contemporaine ».