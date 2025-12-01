Ajaccio à l’honneur dans la série de timbres des voyages du pape François

Cette initiative rend hommage à la mission universelle du Souverain Pontife, décédé le 21 avril dernier, salué comme un « pèlerin de paix et témoin de fraternité entre les peuples ».
Les timbres retracent les derniers pèlerinages internationaux effectués en 2024 : le long voyage en Asie et en Océanie — avec des étapes en Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor-Oriental et Singapour —, la visite au Luxembourg et en Belgique, et enfin le déplacement à Ajaccio, en Corse, ultime voyage de son pontificat.
Cette série s’inscrit dans la collection commencée en 2013 et consacrée aux « Voyages du pape François dans le monde », qui, à travers la philatélie, a documenté plus d’une décennie de rencontres et de célébrations sur les cinq continents. Chaque timbre mentionne les destinations et les dates des voyages, illustrées par des lieux de culte ou des symboles culturels et nationaux.
L’image du pape, signée Daniela Fusco, s’inspire d’une photographie où François apparaît dans un geste à la fois de bénédiction et de salut.
« À travers ces timbres - explique le communiqué du Service des Postes et de la Philatélie - la Cité du Vatican souhaite rendre hommage à son inlassable service envers l’Église et le monde, guidé par l’Évangile de la tendresse et de l’espérance » peut-on lire sur Vatican News
