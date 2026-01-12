Ajaccio - Une rencontre dans l’histoire et sur les pas du tango argentin

En Corse, le tango argentin est présent depuis plus d’une vingtaine d’années et séduit un public de plus en plus nombreux et de plus en plus jeune à Ajaccio et en Corse. « Depuis quelque temps, il touche un public beaucoup plus novice, souvent parce que les jeunes n’ont pas d’historique par rapport au tango que l’on pouvait danser dans les bals musette dans l’île. Ils sont dans une espèce de découverte et de curiosité et ils sont souvent attirés par cette musique et cette danse. C’est une danse de connexion, d’étreinte et je pense que dans nos sociétés actuelles, on est tous à la recherche de quelque chose de plus humain, de plus concret, de plus direct en terme de lien social. Même s’il peut paraître complexe, le tango argentin offre cette possibilité de retrouver l’autre, de le prendre dans ses bras, sans forcément de la séduction mais avec beaucoup d’humanité », indique Marie-Livia Leoni.



La rencontre de ce samedi est ainsi entrée dans le vif du sujet avec une initiation sous la forme d’un bal argentin où les danses se mêlent, tango, valse, milonga avec ses codes : un sens à suivre, la « mirada », « tandas et cortinas ». L’occasion pour les novices ajacciens de faire leurs premiers pas, au côté des danseurs de Tango Via, sur un tango traditionnel mais aussi plus moderne.



Après le bal, toujours sous l'œil et les pas de Marie-Livia Leoni, la soirée est restée dans cette vibration argentine, dansante et musicale avec le set live tango électro proposé par l’artiste Orso. Un set qui nous a fait voyager du tango ancien au tango alternatif avec des sonorités qui rappellent des groupes qui ont su créer la rencontre entre tango traditionnel et moderne. Le musicien Orso ne s’était jusque-là jamais intéressé au tango. Cette rencontre et ce set ont été pour lui « l’opportunité de s’intéresser à une structure musicale à priori désuète qui est en fait étrangement très proche de la musique électronique ». Il a également apprécié de faire danser les gens dans son atelier, L'Oria, situé aux Jardins de l'Empereur, un lieu indépendant, un lieu de culture, qui tente de subsister grâce à des projets comme celui autour du tango. « On invite les autres associations, porteurs de projets culturels, artistes, s’ils ont une nécessité à montrer ou s’ils recherchent un espace de travail », indique l’artiste Orso. « La culture, elle se cultive et on essaie quelque chose dans cet endroit-là. Descendre dans cette cave pour trouver ou de la culture ou en faire, ça a peut être encore du sens ».