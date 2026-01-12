Ajaccio - Une rencontre dans l’histoire et sur les pas du tango argentin

Le tango se danse. Mais aussi, il se raconte, s’expose, et se joue. C’est ce qu’a voulu proposer la fondatrice de Tango Via, Marie-Livia Leoni, lors d’une rencontre autour de cette danse, classée au patrimoine immatériel à l’UNESCO. Ce moment dédié dans les coulisses du tango s’est déroulé samedi dans l’antre de l’atelier culturel du musicien et plasticien Orso, une valse des origines en 1870 jusqu’à un set électro tango au cœur de ce sous-sol artistique.
Du tango en fond sonore pour accueillir le public. Des toiles exposées représentant des danseurs de tango, une ambiance feutrée, rouge, dans les sous-sols de l’Oria, atelier dédié à la culture. Marie-Livia attend le public et ses danseurs. Immergée dans la culture argentine depuis plus de 15 ans, elle a créé Tango Via Corse en 2017 une association culturelle de promotion du tango argentin en Corse et propose des rendez-vous comme « la milonga del domingo » donc ce fut la 163e organisée ce dimanche. Mais au-delà des cours de danse qu’elle donne la semaine à Ajaccio et Porticcio, elle a eu envie de parler du tango argentin et de le présenter autrement. Un concept qui « amène plus facilement les gens sur le parquet ».
« La culture du tango argentin est extrêmement riche. Cette danse a une origine très populaire, pauvre. C’est une danse de rue, d’immigrés principalement italiens qui sont allés travailler en Argentine. Elle se dansait entre hommes car les femmes n’étaient pas présentes et ça a fait naître une musique riche, complexe, une poésie, empreinte de beaucoup de nostalgie et de fête », explique la fondatrice de Tango Via qui a fait remonter le fil de l'histoire du tango aux curieux de ce samedi. Au travers une conférence musicale et dansée elle a emmené le public de la naissance du tango avec l’immigration italienne en Argentine, aux faubourgs de Buenos Aires et Montevideo, en passant par l’évolution des instruments avec l’arrivée notamment du Bandonéon « qui va donner la couleur du tango argentin », emblématique du son du tango. Avec l’exposition universelle à Paris de 1900, le tango argentin traversera l’atlantique, des événements sont organisés dans la capitale et le son est très prisé et s’invite jusque dans les colonnes du Figaro. Suivra de l’âge d’or du tango avec Carlos Gardel, les orchestres, le tango de Tino Rossi enregistré avec des musiciens argentins, l’évolution de la danse… jusqu’au tango nuevo avec Astor Piazzolla.
Le tango argentin « se modernise, on est dans un culture évolutive »
En Corse, le tango argentin est présent depuis plus d’une vingtaine d’années et séduit un public de plus en plus nombreux et de plus en plus jeune à Ajaccio et en Corse. « Depuis quelque temps, il touche un public beaucoup plus novice, souvent parce que les jeunes n’ont pas d’historique par rapport au tango que l’on pouvait danser dans les bals musette dans l’île. Ils sont dans une espèce de découverte et de curiosité et ils sont souvent attirés par cette musique et cette danse. C’est une danse de connexion, d’étreinte et je pense que dans nos sociétés actuelles, on est tous à la recherche de quelque chose de plus humain, de plus concret, de plus direct en terme de lien social. Même s’il peut paraître complexe, le tango argentin offre cette possibilité de retrouver l’autre, de le prendre dans ses bras, sans forcément de la séduction mais avec beaucoup d’humanité », indique Marie-Livia Leoni.
La rencontre de ce samedi est ainsi entrée dans le vif du sujet avec une initiation sous la forme d’un bal argentin où les danses se mêlent, tango, valse, milonga avec ses codes : un sens à suivre, la « mirada », « tandas et cortinas ». L’occasion pour les novices ajacciens de faire leurs premiers pas, au côté des danseurs de Tango Via, sur un tango traditionnel mais aussi plus moderne.
Après le bal, toujours sous l'œil et les pas de Marie-Livia Leoni, la soirée est restée dans cette vibration argentine, dansante et musicale avec le set live tango électro proposé par l’artiste Orso. Un set qui nous a fait voyager du tango ancien au tango alternatif avec des sonorités qui rappellent des groupes qui ont su créer la rencontre entre tango traditionnel et moderne. Le musicien Orso ne s’était jusque-là jamais intéressé au tango. Cette rencontre et ce set ont été pour lui « l’opportunité de s’intéresser à une structure musicale à priori désuète qui est en fait étrangement très proche de la musique électronique ». Il a également apprécié de faire danser les gens dans son atelier, L'Oria, situé aux Jardins de l'Empereur, un lieu indépendant, un lieu de culture, qui tente de subsister grâce à des projets comme celui autour du tango. « On invite les autres associations, porteurs de projets culturels, artistes, s’ils ont une nécessité à montrer ou s’ils recherchent un espace de travail », indique l’artiste Orso. « La culture, elle se cultive et on essaie quelque chose dans cet endroit-là. Descendre dans cette cave pour trouver ou de la culture ou en faire, ça a peut être encore du sens ».
