Ajaccio : Une association au chevet des 150 chapelles et sépultures de la route des Sanguinaires

Difficile d'emprunter la route des Sanguinaires ou de s'y balader sans remarquer les nombreuses chapelles, véritables joyaux architecturaux. Avant la création du cimetière marin dans les années 1850 puis du nouveau cimetière, ce secteur de la ville était ce que l'on peut appeler la "nécropole" d'Ajaccio, le Canicciu. Les familles y enterraient leurs défunts, face à la mer, dans des monuments funéraires ou des sépultures.



Si le quartier a connu une importante urbanisation, ces nombreux monuments funéraires et sépultures -situés en dehors des murs du cimetière communal- sont encore visibles aujourd'hui. Près de 150 chapelles funéraires sont nichées entre les immeubles ou le long de la route. Un patrimoine exceptionnel, véritable "cartographie de la société ajaccienne", où reposent aussi bien de grandes familles historiques que des pêcheurs, des soldats ou des enfants.

Derrière la majesté de certaines architectures se cache toutefois un constat : l'urbanisation a fini par enclaver ces lieux de mémoire et de nombreuses sépultures et monuments funéraires sont aujourd'hui en péril, abandonnés ou menacés d'oubli.



Pour préserver, valoriser et sanctuariser ce patrimoine funéraire ajaccien en particulier celui du cimetière des Sept Chapelles, François-Emmanuel Roux a fondé l'association patrimoniale ajaccienne et corse (APAC) il y a quelques mois, afin de "regrouper des propriétaires de chapelles, des riverains et des Ajacciens attachés à ce patrimoine". "On enterre encore dans ces chapelles", rappelle le président de l'association. "Mais aujourd'hui, le maquis reprend ses droits, les déchets s'accumulent et certaines tombes en pleine terre sont totalement à l'abandon."