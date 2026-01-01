Ajaccio : Théâtre, danse, musique… place à l’agenda culturel de ce début janvier

On débute ce tour d’horizon à l’Empire. Le théâtre accueillera ce mercredi soir le chef d’oeuvre de Reginald Rose « 12 hommes en colère », une pièce mythique adaptée au cinéma (Clint Eastwood s’en serait même inspiré pour son film Juré numéro 2). La pièce est déjà un triomphe avec plus de 300 000 spectateurs.



Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici un petit teasing : États-Unis. Douze hommes, au cours de la délibération d’un procès, ont la responsabilité de juger un jeune homme accusé de parricide. Si pour 11 d’entre eux, sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes. Or il faut l’unanimité pour prononcer un verdict. Une vie est entre leurs mains. C’est l’acquittement ou la chaise électrique…



Autre événement à ne manquer en janvier à l’Empire, le concert de Laurent Voulzy le mercredi 14 janvier à 20h.

Le lendemain, on prend le large avec un spectacle jeune public cette fois à partir de 3 ans, « En barque » à 18h30.

Poursuivons ce tour d’horizon à l’Aghja Fabrica culturale avec son premier spectacle de l’année ce vendredi 9 janvier à 20h30 : « La danse d’après », une production de la Compagnie Bal’dilà, interprétée par Déborah Lombardo, Mathéa Rafini, Caroline Savi Marsalo, Thomas Esnoult et Laurent Desideri. Cette création puise son inspiration dans les danses et musiques traditionnelles corses et offre un spectacle contemporain, capable de traverser les époques et d'offrir au spectateur l'impression d'un voyage à travers le temps. La spirale, fil conducteur de ce voyage, attire, repousse, magnétise les corps et hypnotise. Bal'dilà tente ainsi de façonner une forme nouvelle de mouvement à travers un langage qui mêle corps, voix, son et cœur.



Et cerise sur le gâteau, à deux jours de la représentation, vous pourrez rencontrer deux jeunes et talentueuses chorégraphes et interprètes ajacciennes issues du jeune ballet corse Mathéa Rafini et Déborah Lombardo lors d'un « Café des artistes ». Cet afterwork est proposé par l’Aghja au Café de Flore ce mercredi à 18h30.

