Ajaccio : Théâtre, danse, musique… place à l’agenda culturel de ce début janvier

On débute ce tour d’horizon à l’Empire. Le théâtre accueillera ce mercredi soir le chef d’oeuvre de Reginald Rose « 12 hommes en colère », une pièce mythique adaptée au cinéma (Clint Eastwood s’en serait même inspiré pour son film Juré numéro 2). La pièce est déjà un triomphe avec plus de 300 000 spectateurs.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici un petit teasing : États-Unis. Douze hommes, au cours de la délibération d’un procès, ont la responsabilité de juger un jeune homme accusé de parricide. Si pour 11 d’entre eux, sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes. Or il faut l’unanimité pour prononcer un verdict. Une vie est entre leurs mains. C’est l’acquittement ou la chaise électrique…
Autre événement à ne manquer en janvier à l’Empire, le concert de Laurent Voulzy le mercredi 14 janvier à 20h.
Le lendemain, on prend le large avec un spectacle jeune public cette fois à partir de 3 ans, « En barque » à 18h30.
Informations et billetterie en ligne : espace-diamant.ajaccio.fr.ajaccio.fr
Poursuivons ce tour d’horizon à l’Aghja Fabrica culturale avec son premier spectacle de l’année ce vendredi 9 janvier à 20h30 : « La danse d’après », une production de la Compagnie Bal’dilà, interprétée par Déborah Lombardo, Mathéa Rafini, Caroline Savi Marsalo, Thomas Esnoult et Laurent Desideri. Cette création puise son inspiration dans les danses et musiques traditionnelles corses et offre un spectacle contemporain, capable de traverser les époques et d'offrir au spectateur l'impression d'un voyage à travers le temps. La spirale, fil conducteur de ce voyage, attire, repousse, magnétise les corps et hypnotise. Bal'dilà tente ainsi de façonner une forme nouvelle de mouvement à travers un langage qui mêle corps, voix, son et cœur.
Et cerise sur le gâteau, à deux jours de la représentation, vous pourrez rencontrer deux jeunes et talentueuses chorégraphes et interprètes ajacciennes issues du jeune ballet corse Mathéa Rafini et Déborah Lombardo lors d'un « Café des artistes ». Cet afterwork est proposé par l’Aghja au Café de Flore ce mercredi à 18h30.
Entrée libre (une boisson offerte) - réservation au 04.95.20.41.15
Les autres rendez-vous à venir de l’Aghja
15 janvier à 21h : A Filetta avec Daniele Di Bonaventura, Spaziu Culturale Natale Rochiccioli – Cargèse
17 janvier à 21h : Soirée spéciale Caveau des Oubliettes - Espace Diamant
22 janvier à 20h30 : Teatrinu en langue corse : « Attente à Scarafà » - Espace Diamant
23 janvier à 21h : Aime Simone - L’Aghja
24 janvier à 15h : Au café littéraire « Tourner les pages », focus sur le théâtre et sur l’œuvre de W. Shakespeare : « Roméo et Juliette » avec le metteur en scène Noël Casale.
27 et 28 janvier à 20h30 : Roméo et Juliette - L’Aghja
Informations sur : www.aghja.eu.aghja.eu
Ancu di più musica
Rendez-vous le dimanche 18 janvier (15h en entrée libre) pour un grand concert à l’église Saint-Antoine de Padoue autour du Magnificat d’Antonio Vivaldi, organisé par le Conservatoire de Corse Henri Tomasi.
Informations sur : www.crd.corsica/saison/aiacciu-crd-magnificat-de-vivaldi/.crd.corsica/saison/aiacciu-crd-magnificat-de-vivaldi/
Scena aperta : l’APEC fête les rois
L'Association des Parents et d'Élèves du Conservatoire d'Ajaccio organise une soirée artistique unique le vendredi 9 janvier à 19h. Pour la première fois, les membres de l'association investiront la scène du Locu teatrale pour vous proposer un programme riche et éclectique : piano, saxophone, violon, clarinette, chant, violoncelle... Un voyage musical entre classique et contemporain, porté par la passion et l'engagement des parents et élèves du conservatoire.
Petite restauration et buvette seront proposées sur place, et pour célébrer ce moment chaleureux, l'association offrira la galette des rois à l'ensemble du public.
Entrée libre.
Rencontre avec le tango argentin
L’Oria et Tango Via vous invitent à leur premier rendez-vous inter-associatif le samedi 10 janvier de 17h à 22h pour une « rencontre avec le tango argentin ». Qu'évoque pour vous le tango argentin ? la sensualité... Et pourtant, à l'origine, loin de la réputation de séduction qui lui colle aux talons aiguilles, le tango est avant tout le langage d'un peuple, une poésie nostalgique d'immigrés, un art pauvre et populaire, né entre les rives de l'Argentine et de l’Uruguay. « El tango serà popular o no serà nada » avec au programme conférence, initiation et set électro-tango live…
Locaux de l'Oria (anciennement l'étrange atelier). Entrée : 10 €
Pour réserver ou pour plus d'informations :
Marie-Livia 06.62.23.63.77
Orso 07.60.26.11.72
-
