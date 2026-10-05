Ajaccio - Les gymnastes des pompiers de Paris attendus pour un spectacle inédit au Palatinu

Des performances physiques de très haut niveau, des prouesses acrobatiques et une mise en scène puisant directement dans l’histoire et les traditions de la Brigade : le samedi 10 octobre, le Palatinu accueillera un spectacle encore jamais présenté en Corse. À l’occasion de son cinquantième anniversaire, le GFCA Gymnastique a en effet convié la Section Gymnastique des sapeurs-pompiers de Paris pour deux représentations exceptionnelles, programmées à 15 heures et à 20 heures. Composée d’une trentaine de sapeurs-pompiers, dont cinq femmes, cette formation emblématique de la Brigade se produira pour la première fois sur l’île en plus de cent ans d’histoire. Un événement à la fois sportif et artistique, mais aussi un véritable coup réalisé par le club ajaccien, qui souhaitait célébrer son demi-siècle d’existence avec une affiche à la hauteur de l’anniversaire.



Chaque représentation durera environ 1 h 45 et proposera neuf tableaux acrobatiques. Ceux-ci ont été imaginés pour mettre en valeur les aptitudes physiques indispensables au métier de sapeur-pompier, tout en évoquant les couleurs, les traditions et l’histoire de la Brigade de Paris. Force, précision, agilité, coordination, discipline et cohésion seront au cœur de ce spectacle destiné à toute la famille. Les gymnastes de la section compétition du GFCA participeront également à l’événement, offrant ainsi aux jeunes licenciées ajacciennes l’occasion de partager la scène avec une formation de renommée nationale.





Une première en Corse depuis la création de la section



Héritière de l’équipe des moniteurs créée en 1919, la Section Gymnastique conjugue depuis plus d’un siècle engagement opérationnel et performance artistique. Ses membres demeurent avant tout des sapeurs-pompiers, tout en suivant une préparation physique et gymnique particulièrement exigeante. Le groupe s’est déjà produit lors de rendez-vous particulièrement prestigieux, notamment pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, au Cirque d’Hiver Bouglione ou encore sur la scène de l’élection de Miss France. Il s’est également fait connaître du grand public grâce à son passage dans l’émission « La France a un incroyable talent », sur M6. Sa venue à Ajaccio trouve son origine dans une idée de Frédéric Jandeaux, ancien athlète de haut niveau devenu entraîneur du GFCA Gymnastique en septembre 2025. Lorsque le président du club, Lucien Rossi, lui demande d’imaginer un événement marquant pour les 50 ans, celui-ci se tourne vers ses anciennes connaissances dans le milieu de la gymnastique. « J’ai proposé de passer un coup de téléphone à mon ami Benjamin Guy, qui est responsable du groupe gymnastique de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il a tout de suite répondu présent à notre invitation », raconte Frédéric Jandeaux. « Ils ne sont encore jamais venus en Corse. C’est donc historique et totalement inédit sur l’île. »





Un spectacle, mais aussi un hommage



Au-delà des performances annoncées sur la scène du Palatinu, le rendez-vous revêtira une dimension particulière après un été marqué par de nombreux incendies en Corse et dans l’ensemble de l’Hexagone. « Le public peut aussi venir pour remercier les pompiers du travail qu’ils ont effectué cet été, les acclamer et leur témoigner notre reconnaissance pour tout ce qu’ils font pour nous », souligne Frédéric Jandeaux. La Section Gymnastique porte en effet des valeurs auxquelles le GFCA se montre particulièrement attaché : l’engagement, le courage, la discipline, le dépassement de soi, la solidarité et la recherche de l’excellence. « La venue des gymnastes des sapeurs-pompiers de Paris symbolise des valeurs que nous partageons : le dépassement de soi, le respect et l’excellence », insiste Lucien Rossi. « C’est un honneur de les accueillir à Ajaccio et je les remercie sincèrement pour leur confiance. »





Cette présence permettra également de mettre en lumière l’Association pour le développement des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris. Créée en 1945, l’ADOSSPP accompagne notamment les pompiers blessés en intervention ainsi que les familles endeuillées ou confrontées à des difficultés, en leur apportant un soutien moral, financier, matériel et juridique.





Un défi important pour le GFCA



Pour le club ajaccien, la préparation de ce rendez-vous constitue un défi humain, logistique et financier considérable. L’organisation a notamment dû composer avec la tenue simultanée du Tour de Corse historique, qui a fortement réduit les disponibilités en matière d’hébergement. Une solution a finalement été trouvée auprès de la CCAS pour recevoir la délégation parisienne. « Les frais financiers sont énormes pour un petit club comme le nôtre », reconnaît Frédéric Jandeaux, qui espère voir le public répondre présent lors des deux séances. Le projet dépasse toutefois la seule célébration de cet anniversaire. Les éventuels bénéfices doivent permettre d’offrir de nouvelles perspectives aux jeunes gymnastes du club, avec notamment l’ambition d’organiser un stage au Canada. « J’ai eu la chance de vivre ce type d’expérience au cours de mon passé d’athlète de haut niveau. Je souhaite que nos sportifs puissent eux aussi partir à l’étranger », explique l’entraîneur.





Cinquante ans de passion gymnique



Créé en septembre 1976 sous l’impulsion d’Ange Casanova, alors président du GFCA omnisports, le GFCA Gymnastique est devenu une association indépendante en 2005. Présidé depuis 2016 par Lucien Rossi, il compte aujourd’hui plus de 300 licenciés, de la petite enfance jusqu’aux catégories seniors, ainsi que deux salariés à temps plein et une équipe dynamique de bénévoles. L’arrivée de Marlène Lacoustène à la direction sportive en 2022 a accompagné une nouvelle progression vers le haut niveau en gymnastique artistique féminine. Le GFCA a ainsi été sacré champion de France FSGT par équipes en 2024, avant de décrocher, en juin dernier à Toulon, le titre de vice-champion de France de Division 3. Les célébrations du cinquantenaire avaient débuté quelques semaines plus tôt à Vignetta, au cours d’un gala marqué par la présence d’Alisson Lapp, membre de l’équipe de France et médaillée de bronze aux championnats du monde universitaires en 2025, et de Sébastien Lambert, champion de France 2026 aux anneaux.





Avec la venue des pompiers de Paris, le GFCA s’apprête désormais à écrire une nouvelle page de son histoire. « En Corse, nous n’avons pas de gymnastique masculine. Accueillir un tel spectacle représente donc une opportunité exceptionnelle pour notre public et pour nos jeunes licenciées », estime Marlène Lacoustène. Une occasion rare que le club espère partager avec le plus grand nombre.







En savoir + :

Samedi 10 octobre 2026 au Palatinu d’Ajaccio.

Deux représentations à 15 heures et à 20 heures, d’une durée d’environ 1 h 45.

Tarifs compris entre 30 et 35 euros.

Billetterie en ligne sur HelloAsso, via la page du GFCA Gymnastique, et sur Corse Billet.

