Ajaccio - Le Cardinal Bustillo a béni l'Hôpital Privé Sud Corse


Alba Marcelli le Mercredi 26 Novembre 2025 à 14:10

Ce mercredi, le Cardinal Bustillo est venubénir de l'Hôpital Privé Sud Corse à Ajaccio. Il a rencontré le personnel soignant, les patients et il a béni chaque étage de l'établissement de santé. Lors de cette bénédiction, il a salué le travail des soignants et leur a rappelé l'importance de leur rôle aux côtés des patients pour rassurer, soutenir et accompagner.



(Photos Paule Santoni)
C'était "un moment important" pour le Cardinal Bustillo qui n'avait pas pu être présent lors de l'inauguration de l'Hôpital Privé Sud Corse en juin 2024.
Ce mercredi, il est venu au sein de cet établissement de santé pour bénir les lieux, accompagné de l'abbé Frédéric Constant, vicaire général du diocèse d'Ajaccio.
 
"Bénir ce lieu pour qu'il y ait une âme"
"Quand on vient ici, on est tous vulnérables. On a besoin d'unifier le corps et l'esprit et on a besoin d'être rassurés. La qualité de vos compétences et de votre humanité est précieuse pour nous. Je veux vous dire un grand merci pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et pour la qualité de présence que vous apportez à chacun des malades. (...) On a besoin de réconfort, de compassion et de compétences. Maintenant, on va bénir ces lieux pour qu'il y ait une âme, pour que vous soyez heureux ici. Si vous êtes heureux, vous transmettrez une vie paisible à tous les patients."
c'est avec ces mots que le Cardinal s'est adressé aux personnels soignants présents à l'étage, avant de demander la bénédiction du Seigneur "pour qu'il apporte la sérénité, la joie et la paix à ce lieu".

Le Cardinal a béni chaque étage de l'Hôpital Privé, toutes les personnes qui y passent, le personnel et les patients. 
Pour cette cérémonie de bénédiction, son Eminence a été accueilli par le président de l'Hôpital Privé Sud Corse Jean Canarelli et vice-président du SDBIO, par la directrice Elsa Piraudon et il a été guidé dans les services par le directeur des soins Pierre Chassagnol : service de médecine, service unité de soins continus, service de chirurgie et de chirurgieambulatoire. L'évêque d'Ajaccio a rencontré tous les soignants et des patients.

Vidéo à retrouver sur nos réseaux sociaux. 
 







