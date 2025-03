Ajaccio : La dernière course de Jean-Pierre Arrighi

Si n'hé andatu Jean-Pierre Arrighi.

Entouré des siens, il s'est éteint à l'âge de 82 ans. Pour les moins jeunes des licenciés de la Ligue Corse Jean-Pierre était ce coureur de toutes les distances et de tous les défis. Compter le nombre d'épreuves auxquelles il a pris part est un pari osé, tout comme le nombre de kilomètres parcouru.





Militant sportif, politique, associatif, culturel, très engagé, Jean-Pierre Arrighi, que ce soit sous les couleurs du CAA, puis de l'ASA et, enfin, depuis la saison 93/94 de l'ASPTT Ajaccio, club auquel il est demeuré fidèle, a donné la plus belle image du coureur à pied. Il y a cinq ans, il participait à sa dernière épreuve, le semi-marathon d'Ajaccio. Depuis, une implacable maladie l'avait éloigné de sa passion.

Nous garderons tous en mémoire son empathie et sa résilience.

À sa famille et à ses proches la rédaction de Corse Net Infos présente ses plus sincères condoléances

Avvèdaci amicu