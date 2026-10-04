Ajaccio : La circulation modifiée boulevard Pascal-Rossini à partir de lundi

Les automobilistes devront s’attendre à quelques changements dans le secteur de la place du Diamant à partir de ce lundi. Dans le cadre de la dernière phase des travaux d’aménagement du site, qui nécessite notamment l’installation d’une grue, la Ville d’Ajaccio annonce en effet plusieurs modifications temporaires de la circulation et du stationnement sur le boulevard Pascal-Rossini. Du 5 octobre au 31 décembre, et « en fonction du phasage des opérations », la voie de circulation du boulevard Pascal-Rossini en direction de l’avenue Eugène-Macchini sera ainsi ponctuellement fermée au niveau du casino municipal.



Lors de ces fermetures, les véhicules seront déviés sur les emplacements habituellement réservés au stationnement. Celui-ci sera par conséquent interdit dans la zone d’intervention ainsi que sur le parcours de cette déviation, à l’exception des véhicules de chantier.



Durant toute la période des travaux, « la circulation sera réglementée au droit du chantier selon le phasage des travaux », précise par ailleurs la mairie en ajoutant que la vitesse sera également limitée à 30 km/h dans le secteur concerné.



La Ville assure toutefois que « l’accès des services de secours, des riverains, des commerces et des piétons sera maintenu pendant toute la durée des travaux ».



Face aux perturbations qui pourraient être occasionnées jusqu’à la fin de l’année, la municipalité appelle enfin les usagers « à faire preuve de vigilance à l’approche de la zone de chantier » et à respecter la signalisation temporaire mise en place.

