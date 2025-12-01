Ajaccio : La Ville crée de nouvelles places de stationnement et rouvre le parking du Diamant début décembre

Après la création de parkings relais, du parking de la Miséricorde et avec la réouverture imminente du parking du Diamant, la Ville d'Ajaccio poursuit le développement de son offre de stationnement. Pour faciliter les déplacements et pour améliorer le confort des résidents et usagers, l'offre s'étend désormais sur la partie ouest de la ville avec la création de 245 places .
À partir de ce jeudi 20 novembre, un nouveau parking gratuit va en effet ouvrir boulevard Adolphe-Landry, près des locaux de l'Inspection Académique. Ce nouvel espace de stationnement aménagé par la Ville disposera d'une quarantaine de places. Une capacité qui atteindra 55 places dans les prochains jours dès les derniers aménagements réalisés. À quelques mètres de là, depuis sa mise en fonction en juin dernier, le parking temporaire ouvert sur la place Miot fonctionne bien et affiche complet en journée. Au point qu'il a vu sa capacité récemment porté à 180 places. Ces deux parkings Landry et Miot sont gratuits et ouverts jour et nuit, 7 jours sur 7.
Du côté de la ville, on explique que la mise à disposition des parkings Miot et Landry répond aux besoins des riverains et des usagers, renforce le maillage du stationnement, tout en contribuant à une réorganisation plus douce de l’accès à l’hypercentre. En complément des transports en commun (ligne 5 en direction de la place De Gaulle depuis la place Miot), ces solutions encouragent ainsi les déplacements à pied, dans une logique de mobilité apaisée. En diversifiant l'offre et en optimisant la répartition des espaces de stationnement, la ville entend favoriser une occupation plus harmonieuse du territoire communal.
Le parking du Diamant va ouvrir en tout début décembre avec 560 places
Le parc de stationnement va également retrouver des places avec la prochaine augmentation de la capacité d'accueil du parking du Diamant, avec 200 places supplémentaires ouvertes au public. "Il y aura 560 places qui seront ouvertes au début décembre sur les 840. C'est une exigence que nous avions posé depuis le début. Nous avions mis des impératifs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problèmes de stationnement aggravé au moment des fêtes. Nous avions anticipé avec la réalisation des parcs relais en entrée de ville", explique le maire, Stéphane Sbraggia, en ajoutant : "Avec le parking de la place Miot, l'idée, c'était d'essayer de soulager l'accès à l'hypercentre par la partie ouest, ce qui est dans notre stratégie définitive, d'organiser un maillage en entrée de ville immédiate, avec des poches de rétention, et d'assurer un report modal en proposant aux usagers de la voiture un autre mode d'accès en hypercentre, en laissant leur véhicule avec des solutions de stationnement gratuites et faciles. C'est ce que nous avons fait à la Miséricorde avec les 300 places, c'est ce que nous faisons avec Miot et le parking Landry. L'idée, ceinturer l'hypercentre et proposer des modes de mobilité beaucoup plus douces dans un hypercentre qui voit une politique de restitution des espaces publics de plus en plus importante : les différentes places, la piétonisation..."
"Nous sommes dans cette stratégie d'avoir plusieurs poches qui nous permettent de retenir la voiture sur l'hypercentre"
Dans les prochains mois, le développement de l'offre de stationnement se poursuivra avec le futur parking situé à l'ancienne Galerie Napoléon sur le cours, qui ajoutera encore 60 places ville. Sur ce sujet, le maire indique : "Ce que nous avions décidé, c'était d'abord de terminer le Diamant. La Ville, en terme d'ingénierie, est très sollicitée. On ne voulait pas se disperser. On ne voulait pas non plus matraquer les Ajacciens avec une actualité de travaux qui était dense sur l'hypercentre. Nous terminons le Diamant et nous attaquons immédiatement la Galerie."
Enfin, la ville a également récemment créé une poche de stationnement de 16 places derrière l'Ibis Styles Ajaccio Napoléon dont l'entrée se fait depuis la rue du Comte Marbeuf, à proximité du baptistère. Ce parking est ouvert aux usagers et au quartier.
Pour le maire, l'objectif est de désengorger l'hypercentre, de le soulager de l'hyper voiture, "d'apporter des solutions de stationnements résidentiels parce qu'il en manquait pour ceux qui vivent en hypercentre." "Avec le Diamant, nous ajoutons plus de 200 places, c'est déjà une offre de service. Fort du succès des parkings relais, on voit bien que pour les navettes, si nous avons des voies dégagées, c'est plus efficace, elles sont à l'heure et ça sera plus attractif. Nous faisons le pari d'offrir une offre multimodale qui permet de sortir de cette situation du tout voiture qui est ingérable pour l'hypercentre et la ville. L'idée, c'est d'avoir cette stratégie d'offres alternatives", détaille-t-il.
La ville va poursuivre cette dynamique d'ouverture de places de stationnement. Un travail qui s'inscrit dans le cadre du conseil de mobilité. "Nous avons lancé une étude du foncier stratégique pour repérer notamment des parcelles (...) Nous faisons ce travail dans toute la ville. C'est du foncier parfois privé, parfois public mais nous sommes dans cette stratégie d'avoir plusieurs poches qui nous permettent de retenir la voiture sur l'hypercentre."
Concernant le nouveau schéma de stationnement payant, qui avait été abandonné au printemps dernier, Stéphane Sbraggia indique que la réflexion de la municipalité "demeure entière". "Nous allons concerter davantage dans les différents quartiers concernés par le développement de ce parc de stationnement en surface parce que là aussi, c'est un enjeu. Tout le monde comprend que lorsque le stationnement n'est pas payant, il y a un phénomène après de voiture ventouse et ça porte préjudice au dynamisme de la ville. Je veux prendre le temps de bien reposer les choses, de livrer les équipements sur lesquels nous sommes en train de travailler et après d'avoir une meilleure concertation avec la population, pour une meilleure compréhension de ce que l'on veut faire. "
