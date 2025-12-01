Ajaccio : La Ville crée de nouvelles places de stationnement et rouvre le parking du Diamant début décembre

"Nous sommes dans cette stratégie d'avoir plusieurs poches qui nous permettent de retenir la voiture sur l'hypercentre"



Dans les prochains mois, le développement de l'offre de stationnement se poursuivra avec le futur parking situé à l'ancienne Galerie Napoléon sur le cours, qui ajoutera encore 60 places ville. Sur ce sujet, le maire indique : "Ce que nous avions décidé, c'était d'abord de terminer le Diamant. La Ville, en terme d'ingénierie, est très sollicitée. On ne voulait pas se disperser. On ne voulait pas non plus matraquer les Ajacciens avec une actualité de travaux qui était dense sur l'hypercentre. Nous terminons le Diamant et nous attaquons immédiatement la Galerie."



Enfin, la ville a également récemment créé une poche de stationnement de 16 places derrière l'Ibis Styles Ajaccio Napoléon dont l'entrée se fait depuis la rue du Comte Marbeuf, à proximité du baptistère. Ce parking est ouvert aux usagers et au quartier.



Pour le maire, l'objectif est de désengorger l'hypercentre, de le soulager de l'hyper voiture, "d'apporter des solutions de stationnements résidentiels parce qu'il en manquait pour ceux qui vivent en hypercentre." "Avec le Diamant, nous ajoutons plus de 200 places, c'est déjà une offre de service. Fort du succès des parkings relais, on voit bien que pour les navettes, si nous avons des voies dégagées, c'est plus efficace, elles sont à l'heure et ça sera plus attractif. Nous faisons le pari d'offrir une offre multimodale qui permet de sortir de cette situation du tout voiture qui est ingérable pour l'hypercentre et la ville. L'idée, c'est d'avoir cette stratégie d'offres alternatives", détaille-t-il.



La ville va poursuivre cette dynamique d'ouverture de places de stationnement. Un travail qui s'inscrit dans le cadre du conseil de mobilité. "Nous avons lancé une étude du foncier stratégique pour repérer notamment des parcelles (...) Nous faisons ce travail dans toute la ville. C'est du foncier parfois privé, parfois public mais nous sommes dans cette stratégie d'avoir plusieurs poches qui nous permettent de retenir la voiture sur l'hypercentre."



Concernant le nouveau schéma de stationnement payant, qui avait été abandonné au printemps dernier, Stéphane Sbraggia indique que la réflexion de la municipalité "demeure entière". "Nous allons concerter davantage dans les différents quartiers concernés par le développement de ce parc de stationnement en surface parce que là aussi, c'est un enjeu. Tout le monde comprend que lorsque le stationnement n'est pas payant, il y a un phénomène après de voiture ventouse et ça porte préjudice au dynamisme de la ville. Je veux prendre le temps de bien reposer les choses, de livrer les équipements sur lesquels nous sommes en train de travailler et après d'avoir une meilleure concertation avec la population, pour une meilleure compréhension de ce que l'on veut faire. "