Ajaccio - À La Parata, l'inclusion prend le chemin des sentiers

Face à la mer et aux paysages emblématiques de la pointe de La Parata, les sourires étaient aussi nombreux que les kilomètres parcourus. Jeudi 4 juin, APF France handicap Territoire Corse a réuni une dizaine de personnes en situation de handicap, accompagnées par des professionnels, des bénévoles et des partenaires, pour une sortie en pleine nature rendue possible grâce à l'utilisation de joëlettes, ces fauteuils tout-terrain adaptés aux chemins escarpés.



Au-delà de la simple promenade, cette journée avait une ambition forte : permettre à chacun d'accéder à des espaces naturels souvent difficiles d'accès et favoriser les rencontres dans un cadre différent du quotidien.



Pour les résidents des établissements partenaires, cette parenthèse en extérieur revêt une importance particulière. « C'est important parce que cela leur permet de sortir du contexte de l'établissement, de voir autre chose que la structure et de se reconnecter avec l'environnement du territoire », explique Noémie Botrel, ergothérapeute sur le secteur adulte d'APF France handicap.



Le pôle adulte accompagne une quarantaine de personnes en situation de polyhandicap. Une organisation minutieuse est donc nécessaire pour permettre à chacun de participer à tour de rôle. « Nous essayons de faire tourner les groupes. Nous ne pouvons pas emmener tout le monde en même temps, notamment pour des raisons logistiques. Aujourd'hui, nous sommes sur un groupe d'une dizaine de personnes », précise-t-elle.

