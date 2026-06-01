Ajaccio - À La Parata, l'inclusion prend le chemin des sentiers

Face à la mer et aux paysages emblématiques de la pointe de La Parata, les sourires étaient aussi nombreux que les kilomètres parcourus. Jeudi 4 juin, APF France handicap Territoire Corse a réuni une dizaine de personnes en situation de handicap, accompagnées par des professionnels, des bénévoles et des partenaires, pour une sortie en pleine nature rendue possible grâce à l'utilisation de joëlettes, ces fauteuils tout-terrain adaptés aux chemins escarpés.
Au-delà de la simple promenade, cette journée avait une ambition forte : permettre à chacun d'accéder à des espaces naturels souvent difficiles d'accès et favoriser les rencontres dans un cadre différent du quotidien.
Pour les résidents des établissements partenaires, cette parenthèse en extérieur revêt une importance particulière. « C'est important parce que cela leur permet de sortir du contexte de l'établissement, de voir autre chose que la structure et de se reconnecter avec l'environnement du territoire », explique Noémie Botrel, ergothérapeute sur le secteur adulte d'APF France handicap.
Le pôle adulte accompagne une quarantaine de personnes en situation de polyhandicap. Une organisation minutieuse est donc nécessaire pour permettre à chacun de participer à tour de rôle. « Nous essayons de faire tourner les groupes. Nous ne pouvons pas emmener tout le monde en même temps, notamment pour des raisons logistiques. Aujourd'hui, nous sommes sur un groupe d'une dizaine de personnes », précise-t-elle.
Au-delà de la simple promenade, cette journée avait une ambition forte : permettre à chacun d'accéder à des espaces naturels souvent difficiles d'accès et favoriser les rencontres dans un cadre différent du quotidien.
Pour les résidents des établissements partenaires, cette parenthèse en extérieur revêt une importance particulière. « C'est important parce que cela leur permet de sortir du contexte de l'établissement, de voir autre chose que la structure et de se reconnecter avec l'environnement du territoire », explique Noémie Botrel, ergothérapeute sur le secteur adulte d'APF France handicap.
Le pôle adulte accompagne une quarantaine de personnes en situation de polyhandicap. Une organisation minutieuse est donc nécessaire pour permettre à chacun de participer à tour de rôle. « Nous essayons de faire tourner les groupes. Nous ne pouvons pas emmener tout le monde en même temps, notamment pour des raisons logistiques. Aujourd'hui, nous sommes sur un groupe d'une dizaine de personnes », précise-t-elle.
Des joëlettes pour ouvrir les chemins
Le choix des participants ne se fait pas au hasard. Les équipes tiennent compte des capacités physiques, des envies et du projet de vie de chacun. « Quand les personnes sont en capacité de choisir, nous leur demandons si elles souhaitent participer ou non, dans le cadre de leur autodétermination. Nous prenons aussi en compte leurs affinités, leur goût pour les activités extérieures ou la vie de groupe afin que tout le monde passe une bonne journée », ajoute l'ergothérapeute.
Cette sortie s'inscrit dans les actions menées par APF France handicap Territoire Corse pour rendre les loisirs de pleine nature accessibles au plus grand nombre. Chargé de développement des actions associatives sur le territoire d'Ajaccio, Thomas Pellegrinetti rappelle que l'association dispose désormais de plusieurs joëlettes : « Nous avons deux types de joëlettes. La version Adventure permet de faire du tout-terrain avec une seule roue et nécessite au moins deux accompagnateurs. La version Finisher fonctionne davantage comme une poussette à trois roues », explique-t-il.
Tout au long de l'année, APF France handicap multiplie les initiatives de ce type. « Nous essayons d'organiser une activité par mois. En été, lorsque les températures sont élevées, nous privilégions davantage les sorties plage. Nous profitons aussi pleinement des sites naturels dont dispose la Corse, comme La Parata, l'Isolella ou encore Vizzavona », indique Thomas Pellegrinetti.
Le choix des participants ne se fait pas au hasard. Les équipes tiennent compte des capacités physiques, des envies et du projet de vie de chacun. « Quand les personnes sont en capacité de choisir, nous leur demandons si elles souhaitent participer ou non, dans le cadre de leur autodétermination. Nous prenons aussi en compte leurs affinités, leur goût pour les activités extérieures ou la vie de groupe afin que tout le monde passe une bonne journée », ajoute l'ergothérapeute.
Cette sortie s'inscrit dans les actions menées par APF France handicap Territoire Corse pour rendre les loisirs de pleine nature accessibles au plus grand nombre. Chargé de développement des actions associatives sur le territoire d'Ajaccio, Thomas Pellegrinetti rappelle que l'association dispose désormais de plusieurs joëlettes : « Nous avons deux types de joëlettes. La version Adventure permet de faire du tout-terrain avec une seule roue et nécessite au moins deux accompagnateurs. La version Finisher fonctionne davantage comme une poussette à trois roues », explique-t-il.
Tout au long de l'année, APF France handicap multiplie les initiatives de ce type. « Nous essayons d'organiser une activité par mois. En été, lorsque les températures sont élevées, nous privilégions davantage les sorties plage. Nous profitons aussi pleinement des sites naturels dont dispose la Corse, comme La Parata, l'Isolella ou encore Vizzavona », indique Thomas Pellegrinetti.
« Chacun peut profiter de la nature »
Au fil de la balade, les échanges se nouent naturellement entre participants, bénévoles et accompagnateurs. Une dimension humaine qui donne tout son sens à la démarche. Pour Jean-Pascal, participant régulier de ces sorties, l'expérience dépasse largement le simple aspect sportif. « Ça représente l'intégration parce qu'on est tous ensemble. J'adore ces sorties, c'est convivial. On se promène, on fait du sport et on partage un bon moment avec les autres », confie-t-il.
Des paroles qui illustrent l'objectif poursuivi par l'association : faire tomber les barrières, qu'elles soient physiques ou sociales. « Chacun peut profiter de la nature, peu importe son handicap. Quand on voit le sourire des participants, on comprend tout l'intérêt de ces journées », résume Thomas Pellegrinetti. Pour APF France handicap, ces moments démontrent que l'inclusion ne relève pas uniquement des discours mais se construit concrètement sur le terrain, grâce à l'engagement des professionnels, des bénévoles et des partenaires.
Au fil de la balade, les échanges se nouent naturellement entre participants, bénévoles et accompagnateurs. Une dimension humaine qui donne tout son sens à la démarche. Pour Jean-Pascal, participant régulier de ces sorties, l'expérience dépasse largement le simple aspect sportif. « Ça représente l'intégration parce qu'on est tous ensemble. J'adore ces sorties, c'est convivial. On se promène, on fait du sport et on partage un bon moment avec les autres », confie-t-il.
Des paroles qui illustrent l'objectif poursuivi par l'association : faire tomber les barrières, qu'elles soient physiques ou sociales. « Chacun peut profiter de la nature, peu importe son handicap. Quand on voit le sourire des participants, on comprend tout l'intérêt de ces journées », résume Thomas Pellegrinetti. Pour APF France handicap, ces moments démontrent que l'inclusion ne relève pas uniquement des discours mais se construit concrètement sur le terrain, grâce à l'engagement des professionnels, des bénévoles et des partenaires.