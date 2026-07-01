Incendies en Haute-Corse : près de 500 hectares parcourus par les flammes à Corte

La situation reste sous contrôle sur les deux principaux foyers d'incendie déclenchés par la foudre en Haute-Corse, avec une priorité maintenue sur le secteur de Corte, où près de 500 hectares ont été parcourus par les flammes.

Au cours de la nuit, le feu n'a que très peu progressé grâce au travail mené par les équipes au sol et aux interventions aériennes. Les opérations engagées mercredi soir ont permis de consolider les lisières et de traiter les secteurs les plus sensibles.

Les moyens aériens demeurent mobilisés ce jeudi avec deux hélicoptères bombardiers d'eau légers et un hélicoptère bombardier d'eau lourd, alors que les autorités redoutent une dégradation des conditions météorologiques susceptible de favoriser des reprises.

Le dispositif est également renforcé par l'arrivée de 54 militaires pionniers venus du continent. Au total, près de 212 personnels sont engagés sur le terrain, parmi lesquels des sapeurs-pompiers du SIS de Haute-Corse et du Var, des forestiers-sapeurs, des militaires de la sécurité civile, des pionniers militaires et les forces de sécurité intérieure.



À Albertacce, le feu est désormais fixé. Près de 300 hectares ont été parcourus par les flammes et aucune évolution significative n'a été constatée. Une centaine de personnels restent toutefois mobilisés afin de traiter les points chauds, sécuriser les lisières et prévenir tout risque de reprise.

Depuis dimanche, le Centre opérationnel départemental (COD) est activé en préfecture. Placé sous l'autorité de la préfète, il coordonne l'ensemble des opérations de gestion de crise, notamment la fermeture de sentiers, l'évacuation de randonneurs, les échanges avec les bergers et les décisions prises en lien avec les maires des communes concernées.

La préfète de Haute-Corse et le président du SIS 2B appellent, encore une fois, la population à respecter strictement les interdictions en vigueur et les consignes de sécurité afin de ne pas gêner les opérations de secours. Ils saluent également l'engagement de l'ensemble des personnels mobilisés, dont l'action coordonnée a permis de contenir les deux incendies.