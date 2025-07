Ajaccio : ​Une partie des services municipaux regroupée dans l’immeuble Diamant II

Dix services et directions dans un même lieu

Carte nationale d’identité, passeport, stationnement, inscriptions scolaires et périscolaires, services des halles et bientôt quelques directions de la CAPA également. Ces nouveaux locaux permettront aux usagers d’effectuer de nombreuses démarches administratives en un seul lieu : « C’est une philosophie de plate-forme pour retrouver des services qui sont hébergés dans un même espace pour éviter des va et vient dans la ville et donc c'est aussi un enjeu aussi en termes de mobilité et d'optimisation des espaces. On reste en centre-ville et cela permet de participer à son dynamisme. Ce sont presque 180 agents qui vont travailler au total dans cet immeuble. Ce sera plus facile pour les Ajacciens de se rendre dans les services dont ils ont besoin au quotidien ». Cette opération de réhabilitation et de revalorisation a été réalisée en interne, grâce à la mise en synergie des compétences de plusieurs services : la Direction générale des services techniques ; la prévention, sécurité et conditions de travail ; la communication interne, la médecine préventive et la direction des moyens généraux. Les travaux vont cependant se poursuivre jusqu’à l’automne dans les étages supérieurs afin d’accueillir prochainement la direction mutualisée des ressources humaines