Ajaccio : Il met un pied … dans une tombe à la résidence des Îles !

A qui la responsabilité ?

Les résidents s’interrogent alors sur la suite à donner et, comme Marc Calzaroni, pensent que le nécessaire sera effectué pour trouver à qui incombe la responsabilité.

« Ce chemin est non seulement emprunté tous les jours, souligne le gardien accidenté, mais il l’est surtout fréquenté par des personnes fragiles, parfois âgées ou même des enfants. Si un enfant était tombé au même endroit, il y aurait été enfoui jusqu’au bassin.

Etant donné que c’est un chemin ouvert et attenant à un sentier communal, récemment nettoyé par des agents municipaux, il est évident que la demande a été faite à la mairie qui détient cadastres et autres renseignements dont nous, résidents, ne disposons pas. Et si ce chemin ne dépend pas de la municipalité, les accès, eux, sont bien communaux,

il aurait peut-être fallu, au regard de la constatation, placer des balises en signalant des risques d’effondrement. J’ai eu de la chance malgré de grosses douleurs à un genou et quelques vertiges. qui subsistent.

Lorsque l’alerte a été donnée le trou n’était pas aussi important. Je pense que les récentes pluies l’ont creusé davantage. J’ai appelé le service d’astreinte de la police municipale le soir même de mon accident, elle m’a répondu que ça dépendait du domaine public.

Bref, tout le monde se renvoie la balle et le sentier est toujours ouvert à la circulation piétonne ».





Plus de peur que de mal donc pour le gardien qui a quand même eu 4 jours d’ITT (incapacité temporaire de travail) et qui doit sans doute s’attendre encore à satisfaire à de nombreux rendez vous médicaux pour prendre la juste mesure des conséquences de cet accident.

Résidents et syndic attendent donc que la Mairie réalise des travaux ou une mise en sécurité du site et se penche sur la question de ces anciennes tombes et monuments funéraires de la route des Sanguinaires. Certaines chapelles apparaissent vétustes et laissent entrevoir cercueils et restes humains...