Adventure Racing, après 500 km à travers la Corse, les Estoniens sacrés à L’Île-Rousse

Une dernière nuit bouleversée par les intempéries

Cette dernière ligne droite aura été plus longue et plus compliquée qu’anticipé. Les fortes pluies et les orages qui ont touché la Corse ont ralenti la progression des concurrents et contraint l’organisation à modifier certaines sections du parcours. « Quand il y a des intempéries, les conditions deviennent beaucoup plus difficiles pour les équipes. Ça glisse, ça devient plus dangereux et les risques sont plus importants. Nous sommes donc extrêmement vigilants », explique Nancy Buhaud, co-directeur de l’événement.



Si les équipes de tête ont surtout été ralenties, les conséquences ont été plus importantes pour les concurrents arrivant derrière les six ou sept premières formations. Une partie du parcours a dû être neutralisée. « Pour certaines équipes, nous avons annulé le kayak de mer dans les calanques de Piana. Nous n’avons pas non plus pu maintenir tous les ateliers de cordes prévus au Capu Tafunatu et à la Paglia Orba. Seules six équipes ont pu passer avant que les conditions ne se dégradent vraiment».



Ces adaptations n’entraînent cependant aucune disqualification. Elles font partie de la philosophie même de l’Adventure Racing, permettre aux concurrents de poursuivre leur expédition aussi loin que possible. « On raccourcit des portions, on neutralise des sections s’il le faut, mais on reprend toujours la course à un autre point. L’objectif n’est pas de disqualifier les gens, mais qu’ils puissent aller le plus loin possible ».

Mais dans une course où l’adaptation fait partie intégrante de l’aventure, impossible de revenir en arrière : « Le principe, c’est un point de départ, un point d’arrivée et une progression. Ce qui est annulé est annulé. Il faut continuer à avancer».



Et c’est finalement sous le ciel balanin, après les montagnes, les rivières, les sentiers et une dernière navigation en Méditerranée, que cette progression s’est achevée. Pour Estonian Ace La Sportiva, elle s’est conclue par un titre mondial attendu depuis vingt ans.

