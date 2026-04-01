Adolescence à risque/Enfance en danger : Une conférence de Laurent Mucchieli et Vincent Pavan à Bastia

L'association Corse Humanis, créée en 2023, est née de la volonté de certains membres de l'inter collectif Corse, Inseme et d'autres résistants actifs, d'avoir une représentativité officielle et plus de champs d'actions. L'inter collectif Corse, Inseme se compose dès l’origine, en avril 2021, de plusieurs groupes : Réaction 19,Soutien Corse à Louis Fouché, Gilets jaunes constituants, Eco lieux/Ecosystèmes, Stop à la 5G en Corse, Collectif de soignants, Masques blancs, Non au pass sanitaire 2 B, Collectif pour le droit de choisir, nseme Scola.
Cette association se veut apartisane, asyndiquée, libre et pacifique. Elle a pour objectif d’œuvrer pour le bien commun et l'avenir. Mise en place sur le principe de la démocratie directe, elle est animée par un conseil collégial d’une trentaine de personnes. Les trois mots clés de l’association sont : Llberté, vérité et humanité.
L'association oriente ses actions autour de deux axes : Un axe information et la lutte notamment contre la désinformation, la tromperie, les mensonges d’Etat, et un axe de construction avec la mise en place d'alternatives entre de la reconnexion à la terre, du bien-être du développement personnel, réappropriation et de la puissance citoyenne. Outre distributions de tracts et sensibilisations auprès du public, elle organise des conférences sur divers sujets. Ce samedi 25 avril, c’est un thème sensible qui sera abordé sur l’adolescence et l’enfance. Cette conférence à L'alb'oru à Bastia de 16h à 18h30 sera suivie d'un concert du groupe Alte Voce à 19h (Buvette et restauration sur place).
Cette association se veut apartisane, asyndiquée, libre et pacifique. Elle a pour objectif d’œuvrer pour le bien commun et l'avenir. Mise en place sur le principe de la démocratie directe, elle est animée par un conseil collégial d’une trentaine de personnes. Les trois mots clés de l’association sont : Llberté, vérité et humanité.
L'association oriente ses actions autour de deux axes : Un axe information et la lutte notamment contre la désinformation, la tromperie, les mensonges d’Etat, et un axe de construction avec la mise en place d'alternatives entre de la reconnexion à la terre, du bien-être du développement personnel, réappropriation et de la puissance citoyenne. Outre distributions de tracts et sensibilisations auprès du public, elle organise des conférences sur divers sujets. Ce samedi 25 avril, c’est un thème sensible qui sera abordé sur l’adolescence et l’enfance. Cette conférence à L'alb'oru à Bastia de 16h à 18h30 sera suivie d'un concert du groupe Alte Voce à 19h (Buvette et restauration sur place).
-
Porticcio : Le cardinal Bustillo bénit chevaux et cavaliers à l'occasion de la Saint-Georges
-
Avis de décès - Vivario
-
Port Charles-Ornano : une réussite locale que la Ville d’Ajaccio entend conserver
-
Autonomie de la Corse : un calendrier confirmé, une étape décisive en vue
-
La Ville d’Ajaccio adopte son budget 2026 dans un contexte financier contraint