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Adolescence à risque/Enfance en danger : Une conférence de Laurent Mucchieli et Vincent Pavan à Bastia


Philippe Jammes le Vendredi 24 Avril 2026 à 16:06

L'association Corse Humanis organise, ce samedi 25 avril à 16h au centre culturel L'Alb'Oru à Bastia, une conférence sur le thème : Adolescence à risque/Enfance en danger. Elle sera donnée par deux intervenants réputés : Laurent Mucchieli, sociologue, directeur de recherche au CNRS et Vincent Pavan, maitre de conférences à l’Université d’Aix/Marseille.




Adolescence à risque/Enfance en danger : Une conférence de Laurent Mucchieli et Vincent Pavan à Bastia
L'association Corse Humanis, créée en 2023,  est née de la volonté de certains membres de l'inter collectif Corse, Inseme et d'autres résistants actifs, d'avoir une représentativité officielle et plus de champs d'actions. L'inter collectif Corse, Inseme se compose dès l’origine, en avril 2021, de plusieurs groupes : Réaction 19,Soutien Corse à Louis Fouché, Gilets jaunes constituants, Eco lieux/Ecosystèmes, Stop à la 5G en Corse, Collectif de soignants, Masques blancs, Non au pass sanitaire 2 B, Collectif pour le droit de choisir, nseme Scola.

Cette association se veut apartisane, asyndiquée, libre et pacifique. Elle a pour objectif d’œuvrer pour le bien commun et l'avenir. Mise en place sur le principe de la démocratie directe, elle est animée par un conseil collégial d’une trentaine de personnes. Les trois mots clés de l’association sont : Llberté, vérité et humanité.

L'association oriente ses actions autour de deux axes : Un axe information et la lutte notamment contre la désinformation, la tromperie, les mensonges d’Etat, et un axe de construction avec la mise en place d'alternatives entre de la reconnexion à la terre, du bien-être du développement personnel, réappropriation et de la puissance citoyenne. Outre distributions de tracts et sensibilisations auprès du public, elle organise des conférences sur divers sujets. Ce samedi 25 avril,  c’est un thème sensible qui sera abordé sur l’adolescence et l’enfance. Cette conférence à L'alb'oru à Bastia  de 16h à 18h30 sera suivie d'un concert du groupe Alte Voce à 19h (Buvette et restauration sur place).
 




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