Acqua publica : Le chantier entre Miomu et Petra Nera démarre le 29 janvier

Acqua Publica rappelle qu'il s’agit-là d’un réseau sensible qui alimente les réservoirs de ce secteur à l'orée du Cap Corse où les interventions de réparation s'avèrent très délicates et contraignantes au vu du flux routier et du fait de la position de cette canalisation qui est sous l’unique voie permettant d’accéder aux communes situées au-delà de la vallée de Lota.





La régie des eaux explique encore que cette canalisation desservant en eau potable les communes de Santa Maria di Lota et de San Martino par la route départementale 80, est constituée "intégralement d’Amiante-Ciment DN 150 mm. Cette conduite est très vétuste, et rompt fréquemment. Il s’agit d’un réseau sensible qui alimente les réservoirs de ce secteur."

Il faut donc la remplacer.





Quand ?

Acqua Publica, procèdera dès le lundi 29 janvier 2024, aux travaux de remplacement de la canalisation principale d’eau potable.

La durée prévisionnelle des travaux est de 2 ans et 6 mois, avec interruption en période estivale.

Les travaux se feront en demie chaussée sur les 3 075 mètres linéaires concernés de la RD 80 dans le sens Nord –Sud avec possible inversement en cas de contraintes techniques.

L’emprise du chantier s’étend de la limite Nord de la commune de Santa Maria di Lota jusqu'à la Résidence Le Pentagone sur la commune de San Martino di Lota





Avec quelles conséquences pour les usagers ?

Il y aura des coupures d’eau répétées sur la durée de l’opération avec des avis préalables.

La circulation alternée avec maintien d’une voie de circulation sur l’emprise du chantier mobile.

Elle sera assurée du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures par du personnel de l'entreprise et par des feux de 19h30 à 6h30 et les jours non ouvrés avec une adaptation intelligente en fonction des flux entrants de véhicules .



Pour Acqua Publica il s'agit d'une "opération essentielle pour la sécurisation du réseau et l’amélioration de son rendement."