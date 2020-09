Acqua Nostra 2050 : « la Balagne fait partie des régions prioritaires en terme d'aménagements »

Saveriu Luciani, président de l'OEHC revenait notamment sur les infrastructures actuelles mais surtout sur les aménagements à venir sur le court, moyen et le long terme.

" Je suis impressionné car les élus se sont déplacés en grand nombre " précise le président.

En effet, plus d'une soixantaine d'élus communaux, mais également territoriaux ont assisté à la réunion.

" La problématique de l'eau soulève un intérêt certain et cela passionne l'ensemble des élus. En Corse, il y a un stress hydrique quasi permanent. La Balagne fait partie des régions prioritaires en terme d'aménagements mais aussi de réflexions. [...] 100 millions d'euros seraient investis pour deux ou trois stockages importants, notamment Sambucu, sur la commune de Calinzana alimenté par la Figarella, avec une réserve d'environ 1,5 million de m3 dans cette retenue. Mais il faudrait compter une bonne dizaine d'années pour réaliser ce projet".

La capacité du réservoir de Salvi serait doublée. Elle passerait de 40 000 m3 à 80 000. Également un rehaussement du barrage d'E Cotule avec 1,3 million de m3 en plus et mise en conformités et améliorations nécessaires. [...] " Il y aurait aussi deux autres zones qui ne sont pas irriguées par l'office hydraulique", côté Marzulinu Luzipeu, avec Prezuna dans le Marzulinu, 500 000 m3, et Luzzipeu à l'Argentella entre 160 000 et 200 000 m3.

Réunion enrichissante au point de vue réponses pour Pierre Poli, président du PETR de Balagne.

"C'est un beau projet pour la Corse et la Balagne. Ça répond à beaucoup de nos questions car nous avions déjà avec le PETR fait une réunion avec le président de L'OEHC car tout le monde en Balagne considérait que le développement de l'eau était essentiel pour le développement de notre territoire. À l'époque, lors de cette réunion, il y avait eu beaucoup de questions. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de réponses. Une réunion très intéressante qui répond en particulier au projet de territoire où la question de l'eau était essentielle".

Le Schéma d'aménagement hydraulique de la Corse Acqua Nostra 2050 et plus précisément celui de la Balagne a été présenté ce mardi 1er septembre à Petralba par l'Office d'Équipement Hydraulique de la Corse aux différents acteurs politiques du territoire balanin venus nombreux pour l'occasion.