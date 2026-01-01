Accidents en série dans la région bastiaise : 5 blessés légers

Avant 22 heures, un premier accident s’est produit sur la route de Teghime, à Bastia. Une personne légèrement blessée a été prise en charge sur place par les forces de l’ordre.

Peu après minuit, une voiture a effectué une sortie de route entre le Cardo et Ville-di-Pietrabugno. Deux personnes ont été légèrement blessées et prises en charge par les sapeurs-pompiers de Bastia.

Vers 2h15, sur la commune de Sisco, un accident impliquant un scooter a fait un blessé léger. La victime a été prise en charge par les pompiers de Sisco puis évacuée vers le centre hospitalier de Bastia.

Enfin, vers 2h45, une nouvelle sortie de route s’est produite sur la route du Cap, à la sortie nord d’Erbalunga. Les pompiers de Bastia ont pris en charge un blessé léger sur place.