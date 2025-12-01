Accidents de la circulation en série au sud de Bastia : cinq blessés évacués

Vers 9 heures, un premier accident est survenu sur la 4 voies, sur la commune de Vescovato. Une moto et un véhicule sont entrés en collision. Le motard, blessé mais en urgence relative, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Lucciana et transporté au CH de Bastia.

Aux alentours de 10 heures, un second accident a eu lieu sur la RT11 à Furiani. Deux personnes, également en urgence relative, ont été évacuées par les pompiers de Bastia vers le centre hospitalier.

Vers 14h10, sur la 4 voies à Borgo, une voiture légère a été impliquée dans un nouvel accident. La victime, légèrement blessée, a été conduite au CH de Bastia par les pompiers de Lucciana.



Enfin, vers 16h10, un accident plus grave s’est produit sur la RT10 à Talasani, impliquant deux véhicules circulant à vive allure. L’un d’eux s’est retrouvé sur le toit, avec une personne incarcérée à l’intérieur.

Les deux occupants, en urgence relative, ont été évacués sur le CH de Bastia par les pompiers de Lucciana et Cervione.

L’intervention a mobilisé d’importants moyens : un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), du matériel de désincarcération, un véhicule infirmier du CIS Cervione, un second VSAV de Lucciana, et la coordination d’un chef de groupe, soit une quinzaine de sapeurs-pompiers.





Au total, cinq personnes ont été blessées lors de ces quatre accidents survenus entre Vescovato et Talasani. Toutes ont été transportées au centre hospitalier de Bastia