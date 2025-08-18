Accident de quad à Rapale : une jeune femme légèrement blessée

L’accident s’est produit sur la RD81, commune de RAPALE, peu avant 10 heures. La conductrice, seule à bord de son quad de location, a perdu le contrôle de son engin. Elle a chuté sur la chaussée, ce qui a nécessité une intervention rapide des secours.



Les pompiers de Saint-Florent, appuyés par la gendarmerie, ont pris en charge la victime, consciente à l’arrivée des secours. La jeune femme, légèrement blessée, a été transportée au centre hospitalier de Bastia.



Le temps de l’intervention, la RD81 a été fermée, provoquant une interruption de la circulation.