ARWC : Luberon MUC toujours en tête après avoir franchi le Monte Cintu

Pascal Bauhaud, le directeur de course, était déçu cet après-midi au moment de faire le point sur cette édition 2026 de l’Adventure Racing World Championship. « Nous avons appris ce matin tôt qu’il y avait du très mauvais temps en montagne et les guides nous ont demandé d’arrêter l’atelier cordes, que les 6 premières ont pu réaliser. Nous avons donc stoppé l’atelier car le temps devenait trop mauvais. Et puis en fin de matinée, à 10h30, nous avons été contraints également d’annuler la partie navigation entre la plage de Cargèse et celle d’Ota-Portu. En effet, sur les radars de la météo on voyait l’arrivée d’une très grosse masse orageuse avec des vents violents. Nous avons donc arrêté de mettre des gens sur la mer. La sécurité des athlètes passe avant tout. En montagne, les athlètes ont été gênés par le vent, la brume et la pluie. Avoir annulé l’atelier cordes est une grosse déception pour nous, mais également pour les athlètes car cela a nécessité un gros travail de reconnaissance, de mise en place. Les cinq guides ont travaillé trois jours pour installer plus d’un kilomètre de cordes. Tous sont très déçus, car les cordes dans des raids comme celui-ci c’est un petit moment de plaisir. C’est dommage, mais nous préférons faire confiance aux guides qui ont l’habitude », a détaillé Pascal Bauhaud.



La course est menée par l’équipe de Luberon MUC qui a franchi le toit de la Corse à 2706 mètre, le Monte Cintu, vers 15 heures ce lundi après-midi dans des conditions dantesques. « Il y avait un sacré mauvais temps, beaucoup de vent, de la brume et de la pluie. Mais ils bien avancé et comptent à présent un peu plus d’une heure sur l’autre équipe française à savoir le 400 Team Altore, suivi à moins d’une demi-heure par l’équipe Estonienne d’ACE La Sprtiva », indique le directeur de course. Les difficultés ne sont pas terminées pour autant car avant de rallier le Ponte de Castirla il faudra encore plonger dans le canyon de la Ruda, dans la Scala di Santa Regina où les attendent canyoning et cordes sur le coup de 19 heures.



Pour de nombreux passionnés qui suivent la course, le nom de l’équipe actuellement en tête peut surprendre. Elle n’a jusqu’ici ni occupé les premières places du classement mondial ni remporté de grand raid d’expédition. Mais l’équipe réunie pour ce Championnat du monde en Corse possède une solide expérience et rassemble des athlètes venus de plusieurs formations françaises de premier plan. Jonathan Brunel, Joseph Bellier, Florianne Gautier et Quentin Bajard ont ainsi couru sous les couleurs de quatre clubs : Orient'Alp, Lubéron Terre de Raid, Muc Montpellier Université Club et 400Team, numéro un mondial, avec laquelle Quentin Bajard a évolué. Leur expérience est considérable. Cette année, Jonathan Brunel a remporté deux épreuves du circuit ARWS européen : Tierra de Cameros en Espagne, en mars, et Raid NeuchAventure en Suisse, en juin, aux côtés de Joseph Bellier. Quant à Florianne Gautier, elle retrouve la compétition après un voyage à vélo de huit mois et 11 000 km, du Maroc au Kirghizistan.



Malgré ces références, leur prise de pouvoir reste une surprise face aux trois meilleures équipes mondiales, qui possèdent une expérience bien plus importante des raids d’expédition. Reste à savoir s’ils pourront conserver leur avance de trois heures, alors qu’une grande partie du parcours les attend encore.



La course est loin d’être terminée car seulement deux heures séparent les quatre équipes de tête « et on ne peut pas dire qu’il y ait une équipe qui s’est détachée par rapport à une autre. Entre les heures de sommeil obligatoires et les nombreux kilomètres à parcourir encore avant la ligne d’arrivée, il peut sa passer beaucoup de choses encore », a confié Pascal Bauhaud.



Les concurrents devraient arriver dans la nuit à Saint-Florent avant de prendre la direction de la plage de l’Ostriconi avec une épreuve de treck. Ils auront pour terminer une épreuve de kayak entre l’Ostriconi et la plage de l’Ile-Rousse. « Si le temps en mer le permet, sinon ce sera du treck. L’arrivée des premiers est programmée à partir de ce mardi en début de soirée sur la plage de l’Ile-Rousse, « mais certainement pas avant 18 heures », a indiqué le directeur de course.