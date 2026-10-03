ARWC : Les orages de la nuit ont ralenti les équipes de tête

La course s’est resserrée en tête où les Estoniens, qui n’avaient pas encore pris de sommeil vendredi soir, ont finalement profité de trois heures de repos. Les autres équipes ont fait de même mais ce sont les Français de l’équipe Luberon Muc qui ont le mieux géré ce temps de repos en prenant les commandes de cette édition 2026 de l’Adventure Racing World Championship.



La nuit dernière, le mauvais temps, avec un gros orage, s’est abattu sur la région de Bavella vers la fin du treck avec pas mal de pluie pendant un moment. « La nuit a été un peu plus difficile pour els équipes qui ont avancé moins vite que prévue. Et au petit matin de ce samedi nous avions deux heures de retard sur l’horaire prévue sur les 40 premières heures de course. Mais cela n’est pas vraiment significatif. Les équipes sont arrivées à Zicavo en bon état physique, à la sortie du grand treck qui était une sacrée épreuve. En revanche certains athlètes avaient mal aux pieds car la marche et le canyoning ont été compliqué à gérer. Mais comme ils sont repartis en changeant de discipline avec le VTT, ils auront la possibilité de se soigner et de reposer leurs pieds. Cela leur permettra de bien récupérer. Dans l’ensemble il n’y a pas trop de souci. Les premiers arrivent vers Cuttoli-Cortichiato en VTT. Nous sommes dans un fonctionnement de gestion de course et de sommeil. C’est pour cela qu’il y a eu des changements en tête où les équipes ont dormi entre une heure et trois heures. Les Estoniens ont dormi trois heures et ont perdu leur première place. Quant au 400 Team Altore qui avait déjà dormi deux heures a également pris deux heures de plus. Les équipes qui restent entre deux et quatre heures de décalage n’a pas vraiment d’impact sur la suite de la course et sur l’arrivée. Ce n’est pas très significatif pour le moment. Ce temps peut rapidement être rattrapé dans les heures qui viennent », a expliqué Pascal Bauhaud, directeur de course.



Après les événements de la veille et l’arrête de deux athlètes, l’équipe Finlandaise n°59 a abandonné à son arrivée à Zicavo. C’est le premier abandon de cette course. Quant aux athlètes de l’Université di Corsica, ils sont toujours en course et remontent dans le classement général en occupant la 80e place.



Ainsi, les premières équipes sont arrivées à Zicavo sur le coup de 6 heures ce samedi matin, alors qu’elles étaient attendues vers 4 heures. Leur passage va se poursuivre ici jusqu’à ce dimanche 12h30 sur cette aire de transition installée sur l’ancien stade de football du village. Les concurrents y terminent ici le treck de 72 kilomètres avant l’épreuve de VTT longue de 123 kilomètres e direction de Cargèse. On pourra venir les encourager et les soutenir sur la plage de Chiuni vers 23 heures ce samedi. A l’arrivée de ce long parcours de VTT, les concurrents monteront sur leurs kayaks de mer pour rejoindre la plage d’Ota-Porto.



Pour l’heure, c’es l’équipe française de Luberon Muc qui mène la course devant les deux équipes estoniennes le 400 Team Altore.

