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ARWC : La course a pris beaucoup de retard, l’arrivée devrait avoir lieu ce mercredi matin


Mario Grazi le Mardi 6 Octobre 2026 à 09:42

Les organisateurs avaient tout prévu, ou presque car c’était sans compter sur le mauvais temps en montagne et en mer durant la journée de ce lundi 5 octobre. Des conditions météo particulièrement défavorables qui ont perturbé les athlètes, ralenti leur progression et ce sont presque 12 heures de retard qui sont enregistrées sur le timing annoncé. Les premières équipes étaient attendues en début de soirée de ce mardi sur la plage de l’Ile-Rousse. Elles franchiront la ligne d’arrivée vers 4 ou 5 heures ce mercredi…



Photos Benoit Diacre ARWC
Photos Benoit Diacre ARWC
Nous le disions hier dans ces mêmes colonnes, les conditions de course se sont dégradées très vite ce lundi matin au point que des épreuves ont été annulées. Tout d’abord l’atelier de cordes, après le passage des six premières équipes a dû être abandonné. Puis la partie de kayak de mer a également été annulée vers 10h30 en raison d’une forte houle qui se formait tandis que l’orage devenait de plus en plus menaçant. Alyssa Godesky, de l’équipe américaine Vert, raconte : « Nous avons rencontré à peu près toutes les conditions possibles durant cette traversée, avec notamment des vagues d’un mètre de haut ». Damon de Boor, de l’équipe sud-africaine Truffle Hunters, a constaté avec humour : « Nous avons eu quatre jours sans vent, et au moment où nous arrivons en mer, tout change ! » Avant d’ajouter : « Mais c’était une sortie en kayak plutôt sympa ! ». Ces deux équipes figuraient parmi les dernières à achever les 29 km de cette section en kayak de mer, qui longe l’un des littoraux les plus spectaculaires de Corse. Seules quelques équipes ont été concernées par ces conditions, puisque cette section devait fermer à 11 heures, heure prévue pour le premier Cut de la course. La décision d’interrompre la section kayak a été prise moins de deux heures auparavant. Les équipes parties en mer avant le cut-off (interruption) de 11 heures ont conservé leur statut Full Race et ont repris leur VTT pour rejoindre la zone de transition suivante, où devait initialement s’achever la section kayak. Celles arrivées après 11 heures ont également rejoint cette transition à VTT mais, conformément au Cut A prévu, elles ne seront plus classées en Full Race (course complète).

Après ce trek en montagne, quatre sections restent encore à parcourir : une descente technique en packraft, une section VTT jusqu’à Saint-Florent, sur le littoral, puis un dernier trek dont les équipes ont été prévenues que la fin serait particulièrement difficile, avant une ultime section combinant trek et packraft. Ces quatre dernières sections devraient représenter environ 21 heures de course. Mais l’épreuve accuse désormais près de douze heures de retard sur les prévisions initiales et les équipes, éprouvées par cinq jours de course non-stop, pourraient avoir besoin de davantage de temps pour rallier la ligne d’arrivée à L’Île-Rousse. Ainsi, ce n’est pas ce mardi soir que l’on pourra féliciter les vainqueurs, mais plutôt demain en tout début de matinée, « nous pensons que les premiers concurrents devraient toucher le sable de l’Ile-Rousse vers 4 ou 5 heures ce mercredi matin », a confié Pascal Bauhaud, directeur de course.

  Luberon MUC est toujours en tête actuellement;, suivie de très près par le 400 Team Altore qui revient très fort tout comme les Estoniens d'ACE La Sportiva.
 






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