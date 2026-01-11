À table - Stufatu di porcu

Ingrédients (4 à 6 personnes)





1,2 à 1,5 kg de porc (épaule, poitrine, palette, morceaux avec os)

1 gros oignon

2 gousses d’ail

3 pommes de terre

1 verre de vin rouge

1 bouquet garni (laurier, thym)

Huile d’olive

Sel, poivre





Préparation

Couper le porc en gros morceaux. Les saler légèrement.

Dans une marmite en fonte, faire dorer la viande à feu vif dans un peu d’huile d’olive, sans la serrer. Procéder en plusieurs fois si nécessaire.

Retirer la viande. Dans la même marmite, faire revenir l’oignon émincé et l’ail écrasé.

Remettre la viande, déglacer au vin rouge. Laisser réduire quelques minutes.

Ajouter le bouquet garni. Couvrir d’eau à hauteur.

Laisser mijoter à feu doux 1 h 30 à 2 heures, à couvert, en remuant de temps en temps.

Ajouter les pommes de terre coupées en gros morceaux 30 minutes avant la fin.

Poivrer généreusement, rectifier le sel en fin de cuisson.



Bon appétit !