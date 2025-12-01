À table - Stufatu di funghi è pulenta

Ingrédients (pour 4 personnes)

Pour le ragoût :

800 g de champignons variés (cèpes, girolles, ou un mélange forestier)

2 oignons

2 gousses d’ail

1 tomate pelée (ou 1 cuillère à soupe de concentré)

1 verre de vin blanc sec

1 branche de thym, 1 feuille de laurier

Huile d’olive

Sel, poivre



Pour la pulenta :

200 g de farine de châtaigne

100 g de farine de maïs (pour alléger)

1 litre d’eau

1 pincée de sel

Un filet d’huile d’olive ou un peu de brocciu frais (optionnel)



Préparation

Préparez les champignons.

Nettoyez-les et coupez-les en morceaux. Faites-les sauter à feu vif dans un peu d’huile d’olive pour qu’ils rendent leur eau. Réservez.





Préparez le fond du ragoût

Dans une cocotte, faites revenir les oignons émincés jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Ajoutez l’ail, la tomate, les herbes, puis versez le vin blanc. Laissez réduire légèrement.

Cuire le ragoût

Ajoutez les champignons revenus. Salez, poivrez et laissez mijoter à feu doux 25 à 30 minutes, jusqu’à obtenir une texture onctueuse et parfumée.





Préparez la pulenta

Faites bouillir l’eau avec le sel. Versez en pluie les deux farines tout en remuant sans cesse avec une cuillère en bois pour éviter les grumeaux. Laissez cuire à feu doux environ 20 à 25 minutes jusqu’à ce que la pulenta épaississe.





Assembler et servez

Servez une portion de pulenta bien chaude, creusez un léger puits au centre et versez le ragoût de champignons.

Arrosez d’un filet d’huile d’olive et, si vous le souhaitez, ajoutez une cuillère de brocciu frais ou de fromage de brebis râpé.





Astuce

Ce plat gagne en goût si les champignons sont un mélange de sauvages et de cultivés. Il se conserve bien et se réchauffe facilement.