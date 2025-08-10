À table : Salade de légumes grillés, figues et tomme de brebis

Pour 4 personnes – 30 min

Ingrédients

2 aubergines corses

2 courgettes

4 tomates (type cœur de bœuf corse ou anciennes)

1 poivron rouge

1 oignon rouge

6 figues fraîches (fin d’été)

120 g de tomme de brebis corse (en copeaux)

(option végane : remplacez par des olives noires et des amandes grillées)

1 poignée de roquette ou jeunes pousses

6 c. à s. d’huile d’olive AOP Oliu di Corsica

2 c. à s. de jus de citron du Cap Corse ou vinaigre de myrte

1 c. à c. de miel du maquis

1 c. à c. de nepita séchée (ou basilic + menthe)

Sel fin, poivre



Préparation

Griller les légumes. Tailler aubergines et courgettes en longues lamelles (0,5 cm). Émincer l’oignon. Couper le poivron en lanières. Badigeonner 3 c. à s. d’huile d’olive, saler. Griller à la poêle ou plancha 3–4 min par face jusqu’à marquage et tendreté. Laisser tiédir.

Préparer les tomates et figues. Couper les tomates en quartiers, les figues en deux.

Pour la vinaigrette, mélangez 3 c. à s. d’huile d’olive, citron ou vinaigre, miel, nepita, sel, poivre.

Assembler dans un grand plat roquette, légumes grillés tièdes, tomates, figues. Arroser de vinaigrette. Ajouter la tomme en copeaux juste avant de servir.





L'astuce en plus

Votre salade sera plus gourmande si vous y ajoutez 80 g de panzetta grillée et émiettée (hors option végé) et plus croquante si vous la parsemez d’amandes de Cervioni légèrement torréfiées.

Et si si les figues manquent, remplacez les par pêches blanches de Corse ou des raisins.

À servir avec du pain au levain bien grillé et du vin blanc, du vermentinu, par exemple, mais bien frais.

Bon appétit.