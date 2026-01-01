À table - Fritelle di brocciu

Ingrédients pour 4 personnes
500 g de brocciu frais
3 œufs
100 g de farine
1 sachet de levure chimique
1 petit bouquet de persil plat
Sel, poivre
Huile pour friture
Préparation
Écraser le brocciu à la fourchette dans un saladier.
Ajouter les œufs un à un, puis la farine et la levure.
Saler, poivrer, incorporer le persil finement haché.
La pâte doit être souple, pas liquide.
Faire chauffer l’huile.
Déposer des cuillerées de pâte et faire frire jusqu’à coloration dorée.
Égoutter sur papier absorbant.
À servir
Chaud ou tiède
En entrée, avec une salade verte
Ou en accompagnement d’une viande ou d’une soupe
On peut ajouter un peu de menthe fraîche ou remplacer le persil par de la ciboulette
E fritelle sont également appréciées en version sucrée en y ajoutant du sucre et un zeste de citron mais en les réalisant sans poivre bien sûr !
