À table - Fritelle di brocciu

500 g de brocciu frais3 œufs100 g de farine1 sachet de levure chimique1 petit bouquet de persil platSel, poivreHuile pour fritureÉcraser le brocciu à la fourchette dans un saladier.Ajouter les œufs un à un, puis la farine et la levure.Saler, poivrer, incorporer le persil finement haché.La pâte doit être souple, pas liquide.Faire chauffer l’huile.Déposer des cuillerées de pâte et faire frire jusqu’à coloration dorée.Égoutter sur papier absorbant.Chaud ou tièdeEn entrée, avec une salade verteOu en accompagnement d’une viande ou d’une soupeOn peut ajouter un peu de menthe fraîche ou remplacer le persil par de la cibouletteE fritelle sont également appréciées en version sucrée en y ajoutant du sucre et un zeste de citron mais en les réalisant sans poivre bien sûr !



