Per voi, incù voi in ogni locu - l'info corse en libre accès
A table - Capunata di l’ortu


le Dimanche 31 Août 2025 à 07:50

Capunata di l’ortu, plat typique de fin d’été, c'est la recette proposée aujourd'hui par CNI, qui, chaque dimanche, présente un plat de saison à apprécier ou des gâteaux à savourer sans modération.
Pour proposer votre plat préféré, écrivez-nous à corsenetinfos@gmail.com



Ingrédients (4 personnes)
2 aubergines
2 courgettes
3 tomates bien mûres
1 poivron rouge
1 oignon
2 gousses d’ail
Huile d’olive
Sel, poivre
Basilic ou marjolaine fraîche


Préparation
Couper les légumes en gros dés (aubergines, courgettes, poivron, tomates).
Émincer l’oignon et l’ail.
Dans une sauteuse, faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile d’olive.
Ajouter les aubergines et le poivron. Laisser dorer quelques minutes.
Incorporer les courgettes puis les tomates.
Laisser mijoter à feu doux environ 40 minutes, en mélangeant de temps en temps.
Assaisonner de sel, poivre et parsemer de basilic ou marjolaine fraîche avant de servir.


Dégustation
Se mange chaud en accompagnement de grillades (agneau, porc nustrale, veau) ou froid le lendemain, relevé d’un filet d’huile d’olive.
 




