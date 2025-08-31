A table - Capunata di l’ortu

Ingrédients (4 personnes)

2 aubergines

2 courgettes

3 tomates bien mûres

1 poivron rouge

1 oignon

2 gousses d’ail

Huile d’olive

Sel, poivre

Basilic ou marjolaine fraîche





Préparation

Couper les légumes en gros dés (aubergines, courgettes, poivron, tomates).

Émincer l’oignon et l’ail.

Dans une sauteuse, faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile d’olive.

Ajouter les aubergines et le poivron. Laisser dorer quelques minutes.

Incorporer les courgettes puis les tomates.

Laisser mijoter à feu doux environ 40 minutes, en mélangeant de temps en temps.

Assaisonner de sel, poivre et parsemer de basilic ou marjolaine fraîche avant de servir.





Dégustation

Se mange chaud en accompagnement de grillades (agneau, porc nustrale, veau) ou froid le lendemain, relevé d’un filet d’huile d’olive.

