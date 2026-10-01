A màghjina - Un arcubalenu nant’à u Rotondu
La rédaction le Jeudi 8 Octobre 2026 à 07:05
Depuis Bocca Palmente, un arc-en-ciel se dessine dans le ciel chargé au-dessus du massif du Rotondo. Une éclaircie suffit alors à faire surgir quelques couleurs entre les nuages et les sommets.
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(Photo : Yann Guedon)