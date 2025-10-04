CorseNetInfos
A màghjina - U sole si cala nant’à Pinarellu


le Samedi 4 Octobre 2025 à 07:28

En fin d’après-midi, le soleil descend lentement sur la baie de Pinarellu. Ses reflets d’argent se posent sur l’eau agitée, tandis que les montagnes s’assombrissent et que le village se love entre mer et lumière. Un instant suspendu où la nature et l’horizon semblent dialoguer en silence.
Si, comme Patrice Bel, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







